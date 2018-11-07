Таксист? Готовь кошелёк: ОСАГО для водителей такси станет дороже

Таксист? Готовь кошелёк: ОСАГО для водителей такси станет дороже

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Страховщики считают, что цена полиса ОСАГО для таксистов в среднем примерно такая же, как и для обычных водителей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) увлеклись реформами. Пока готовится очередная порция изменений в систему «автогражданки», страховщики пришли к выводу, что пора реформировать и такси. И начать они хотят, конечно же, со стоимости полиса ОСАГО для водителей, которые используют свои автомобили в качестве такси.

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Президент РСА Игорь Юргенс заявил, что сейчас цена страхового полиса для водителей такси такая же, как и для всех остальных автомобилистов. Однако здесь он, пожалуй, покривил душой, ведь если про оформлении полиса указать, что автомобиль собственника используется в качестве такси, то стоимость страховки вырастет примерно в полтора-два раза в среднем по стране.

Новости / Авто и общество
Расчёты не оправдались: ОСАГО станет дороже, чем планировалось

Система расчёта цены полиса ОСАГО будет меняться в течение ближайших нескольких лет. По расчётам Минфина, в период с 1 сентября 2019-го по 1 сентября 2020 года базовый тариф «автогражданки» расширится на 30% в сторону...

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Согласно статистике, аварийность легкового такси намного выше по сравнению с показателем обычных водителей. По подсчётам, на которые ссылаются в РСА, таксисты становятся виновниками аварий в среднем один раз в полтора года. Это связано с тем, что они попросту проводят больше времени за рулём, чем, например, обычные офисные работники, использующие машину чтобы добраться до работы и обратно домой.

По словам Игоря Юргенса, таксисты «наносят серьёзный урон отрасли ежегодно». Чтобы заручиться поддержкой общественности, он также заявил, что сейчас сложилась ситуация, при которой обычные автомобилисты вынуждены «платить по счетам таксистов». Речь идёт о том, что тариф «усреднён» для всех водителей, таким образом глава РСА подвёл к мысли о необходимости либерализации ОСАГО.

Переход на свободные тарифы в «автогражданке» предположительно должен установить справедливую цену для каждого отдельно взятого водителя. Страховщики обещают, что для некоторых автовладельцев ОСАГО даже подешевеет. Тут стоит сразу пояснить, что речь идёт о водителях в возрасте и с солидным безаварийным стажем езды. Для большинства автомобилистов цена страховки вырастет, ведь Центробанк готовится расширить тарифный коридор.

Напомним, регулятор говорит об этом уже давно: изначально к концу лета 2018 года планировалось увеличить максимальную планку и снизить минимальную на 20%, однако окончательное решение так и не было принято. Теперь обсуждается вариант расширения сразу на 30% в сентябре 2019 года, а затем на 40% – в сентябре 2020-го. В итоге тарифный коридор в ОСАГО с нынешних 3 432 – 4 118 рублей изменится до 2 059 – 5 765 рублей. Кстати, сейчас страховщики предпочитают применять при расчёте цены верхнюю планку базового тарифа.

Taxis waits for passengers. Taxi cars on the street of Moscow

Судя по словам Игоря Юргенса, для таксистов страховка станет ещё дороже. Скорее всего компании введут повышенный коэффициент для владельцев машин, используемых в качестве такси. И он будет выше нынешней прибавки к полису. По расчётам президента РСА, более дорогая страховка заставит таксистов более внимательно относиться к своему поведению за рулём.

Однако, можно также предположить, что в итоге на дорогах появится ещё больше тех таксистов, которые решат не уведомлять своего страховщика о роде деятельности, чтобы не переплачивать за ОСАГО. Напомним, это чревато тем, что компания может отказать в выплате (или в осуществлении ремонта) по таким документам.

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Теги: Авто и общество , В России , Страхование , осаго , такси , цена ОСАГО
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