Расчёты не оправдались: ОСАГО станет дороже, чем планировалось

Расчёты не оправдались: ОСАГО станет дороже, чем планировалось

54 0 0
Финальная версия очередной реформы системы «автогражданки» уже готова, над ней трудился Минфин.

Система расчёта цены полиса ОСАГО будет меняться в течение ближайших нескольких лет. По расчётам Минфина, в период с 1 сентября 2019-го по 1 сентября 2020 года базовый тариф «автогражданки» расширится на 30% в сторону увеличения и повышения. Уже с 1 сентября 2020 года коридор расширится до 40% в каждую из сторон.

car crash collision

Судя по всему, речь идёт об изменении ныне действующих значений. Сейчас тарифный коридор варьируется в диапазоне от 3 432 до 4 118 рублей. Это значит, что в сентябре следующего года он изменится до 2 402 – 5 353 рублей, а начиная с осени 2020-го – как минимум до 2 059 – 5 765 рублей.

Новости / Авто и общество
Цена ОСАГО будет зависеть от количества нарушений ПДД

Первый этап перехода ОСАГО на свободные тарифы ещё не то, что не принят, даже не оформлен в законопроект, однако Минфин уже думает о следующей стадии реформы «автогражданки». Она предполагает сразу несколько изменений в...

4264 0 0

На самом деле страховщики могут выбирать любое значение из коридора (сейчас это 3 432 – 4 118 рублей), а потом умножать его на различные коэффициенты, которые отличаются у каждого клиента. Однако, после того, как коридор был введён, большинство компаний выбрали верхнюю планку тарифа. Причин, которые не позволят страховщикам придерживаться той же тактики в дальнейшем, по сути нет.

Конкуренция, на которую уповают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), не заставит страховые компании «играть» с тарифной сеткой, потому что вряд ли что-то серьёзно поменяется на рынке ОСАГО. В последние годы изменения уже произошли: резко сократил долю бывший лидер сегмента («Росгосстрах»), ряд компаний сдали или были лишены лицензии из-за нарушений или невозможности выполнить обязательства перед клиентами. Однако даже эти «перестановки» не сделали полисы заметно дешевле для автовладельцев.

При этом ОСАГО в 2017-2018 годах немного подешевело. За прошлый год средняя стоимость полиса сократилась на 4%, за январь-август текущего года ценник потерял ещё 1,8%. Сейчас в среднем договор «автогражданки» обходится россиянам в 5 683 рубля. В РСА связывают удешевление полиса с тем, что количество водителей с безаварийным стажем с каждым годом увеличивается, а значит, больше становится тех, у кого есть скидка на ОСАГО. Если полисы подорожают на 40%, то средняя цена осенью 2020 года составит около 8 000 рублей.

Не совсем ясно, будет ли расширяться коридор в текущем году: ранее Центробанк заявлял о планах поднять и снизить границы тарифа на 20% – до 2 746 – 4942 рублей. Сначала первый этап либерализации ОСАГО был намечен на конец лета, потом перенесён на сентябрь, после на ноябрь… теперь он, судя по всему, перенёсся на следующий год и изменил часть значений.

Bez-imeni-2

В числе других предполагаемых изменений в системе «автогражданки» введение нового коэффициента и отказ от части старых. Так, избавиться Минфин по-прежнему предлагает избавиться от коэффициентов региона и мощности двигателя автомобиля клиента. Одновременно с этим ведомство планирует добавить коэффициент, зависящий от манеры вождения клиента (от нарушений им ПДД, резких перестроений и торможений, длительности нахождения за рулём и частоты поездок). Для этого понадобится повсеместно обязать водителей пользоваться телематическими устройствами, так что пока эта перспектива кажется довольно туманной.

Ещё Минфин настаивает на введении полисов с расширенными лимитами покрытия рисков (до одного и двух миллионов рублей), а также на оформлении страховщиками полисов сроком до трёх лет. Сейчас максимальный срок действия – один год.

Читайте также:

Страховщики: первый этап реформы ОСАГО может стать последним

Теги: Авто и общество , В России , Страхование , осаго , страхование , цена полиса
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
22 Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот
12 Статьи / Премьеры
А что, так можно было? Новый Suzuki Jimny: обзор и видео
10 Статьи / Премьеры
Всем не угодишь. Новая Toyota RAV4: обзор и видео
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авто и бизнес
Переход АВТОВАЗа на платформу Renault-Nissan затронет и Ладу Весту!

Абсолютный бестселлер российского авторынка – Lada Vesta – серьезно изменится к 2021 году в связи с переходом АВТОВАЗа на новую…

9112 10 6
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Мощнее, чем Pagani Zonda: стоит ли покупать Mercedes-Benz W140 Brabus 7.3 за 19 миллионов?

Настоящий Mercedes для вас – это непоколебимый, как небесная твердь, S-class в кузове W140? Да не какой-нибудь трехлитровый дизель, а настоящий V12 с кошмарным рабочим объемом в 6 литров? Тогда у нас есть хорошие…

4044 0 2
Статьи / Премьеры
Все дело в масле: Neste представила обновленный дизайн и новые продукты

Финский производитель смазочных материалов Neste представил свою продукцию после ребрендинга и вывел на рынок ряд новинок. Теперь продукцию компании можно найти под официальным брендом Neste. Официальное название…

413 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Как не забыть, с какой стороны лючок бензобака?

Большинству и вопрос, и текст, ему посвященный, могут показаться странными, а то и глупыми. Однако каждый день на заправках приходится видеть несчастных страдающих людей, которые забыли, с какой стороны находится…

1012 0 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: “червяки” центрального замка и “крокодил” в салоне

Не секрет, что внедорожник у нас редко кто покупает для того, чтобы лазать по грязи. В лучшем случае он нужен из-за просторного салона, в худшем - “для понтов”. А если так, что заднюю часть большого кузова вполне можно…

156 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

6721 11 2
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…

4878 0 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

177100 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

167765 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

65814 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

24225 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17305 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

11972 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

36655 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11547 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

10658 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

394392 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

264942 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

78091 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?