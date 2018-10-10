Расчёты не оправдались: ОСАГО станет дороже, чем планировалось

Система расчёта цены полиса ОСАГО будет меняться в течение ближайших нескольких лет. По расчётам Минфина, в период с 1 сентября 2019-го по 1 сентября 2020 года базовый тариф «автогражданки» расширится на 30% в сторону увеличения и повышения. Уже с 1 сентября 2020 года коридор расширится до 40% в каждую из сторон.

Судя по всему, речь идёт об изменении ныне действующих значений. Сейчас тарифный коридор варьируется в диапазоне от 3 432 до 4 118 рублей. Это значит, что в сентябре следующего года он изменится до 2 402 – 5 353 рублей, а начиная с осени 2020-го – как минимум до 2 059 – 5 765 рублей.

Новости / Авто и общество Цена ОСАГО будет зависеть от количества нарушений ПДД Первый этап перехода ОСАГО на свободные тарифы ещё не то, что не принят, даже не оформлен в законопроект, однако Минфин уже думает о следующей стадии реформы «автогражданки». Она предполагает сразу несколько изменений в...

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На самом деле страховщики могут выбирать любое значение из коридора (сейчас это 3 432 – 4 118 рублей), а потом умножать его на различные коэффициенты, которые отличаются у каждого клиента. Однако, после того, как коридор был введён, большинство компаний выбрали верхнюю планку тарифа. Причин, которые не позволят страховщикам придерживаться той же тактики в дальнейшем, по сути нет.

Конкуренция, на которую уповают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), не заставит страховые компании «играть» с тарифной сеткой, потому что вряд ли что-то серьёзно поменяется на рынке ОСАГО. В последние годы изменения уже произошли: резко сократил долю бывший лидер сегмента («Росгосстрах»), ряд компаний сдали или были лишены лицензии из-за нарушений или невозможности выполнить обязательства перед клиентами. Однако даже эти «перестановки» не сделали полисы заметно дешевле для автовладельцев.

При этом ОСАГО в 2017-2018 годах немного подешевело. За прошлый год средняя стоимость полиса сократилась на 4%, за январь-август текущего года ценник потерял ещё 1,8%. Сейчас в среднем договор «автогражданки» обходится россиянам в 5 683 рубля. В РСА связывают удешевление полиса с тем, что количество водителей с безаварийным стажем с каждым годом увеличивается, а значит, больше становится тех, у кого есть скидка на ОСАГО. Если полисы подорожают на 40%, то средняя цена осенью 2020 года составит около 8 000 рублей.

Не совсем ясно, будет ли расширяться коридор в текущем году: ранее Центробанк заявлял о планах поднять и снизить границы тарифа на 20% – до 2 746 – 4942 рублей. Сначала первый этап либерализации ОСАГО был намечен на конец лета, потом перенесён на сентябрь, после на ноябрь… теперь он, судя по всему, перенёсся на следующий год и изменил часть значений.

В числе других предполагаемых изменений в системе «автогражданки» введение нового коэффициента и отказ от части старых. Так, избавиться Минфин по-прежнему предлагает избавиться от коэффициентов региона и мощности двигателя автомобиля клиента. Одновременно с этим ведомство планирует добавить коэффициент, зависящий от манеры вождения клиента (от нарушений им ПДД, резких перестроений и торможений, длительности нахождения за рулём и частоты поездок). Для этого понадобится повсеместно обязать водителей пользоваться телематическими устройствами, так что пока эта перспектива кажется довольно туманной.

Ещё Минфин настаивает на введении полисов с расширенными лимитами покрытия рисков (до одного и двух миллионов рублей), а также на оформлении страховщиками полисов сроком до трёх лет. Сейчас максимальный срок действия – один год.