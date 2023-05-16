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  • Tamiya Wild One Max: спорткар по мотивам культовой радиоуправляемой модели

Tamiya Wild One Max: спорткар по мотивам культовой радиоуправляемой модели

16.05.2023 75 1 0

Масштабные копии настоящих автомобилей — это довольно крупный и разветвлённый бизнес, в котором задействованы тысячи компаний, а вот превращением игрушек в реальные автомобили занимаются единицы. Самый свежий пример: электрический багги Tamiya Wild One Max от британской The Little Car Company, сделанный совместно с японским производителем игрушек Tamiya.

Компания Tamiya хорошо знакома любителем радиоуправляемых моделей (RC-моделей), в 1985 году она выпустила ставший очень популярным RC-багги Tamiya Wild One (артикул 58050) в масштабе 1:10, для подростков того времени он был одной из самых желанных игрушек. В 2012 году у Tamiya Wild One было официальное переиздание, но до сих пор нет прямого полноразмерного аналога в масштабе 1:1 — его пару лет назад решила сделать британская The Little Car Company, занимающаяся мелкосерийным производством дорогих действующих масштабных копий легендарных автомобилей.

Tamiya Wild One Max образца 2021 года

Проект полноразмерного Tamiya Wild One Max с электромотором мощностью 4 кВт (5,5 л.с.) британская компания впервые представила в апреле 2021 года, тогда он буквально цитировал игрушку во всех деталях и должен был поставляться покупателям в виде сборной модели. К сожалению или к счастью, но из-за последствий пандемии COVID-19 Tamiya Wild One Max в своём первоначальном виде так и не был выпущен, а сегодня The Little Car Company представила радикально обновлённый проект с обещанием начать его производство в 2024 году.

Новый Tamiya Wild One Max

Новый Tamiya Wild One Max крупнее предыдущего, габаритная длина увеличилась с 3,5 до 3,6 м, ширина — с 1,8 до 1,9 м. Дорожный просвет — 270 мм, угол въезда — 34,1 градуса, угол съезда — 50,8 градуса, угол рампы — 28,4 градуса. Кабина расширена, снабжена ветровым стеклом с дворниками и теперь вмещает не только водителя, но и пассажира. Оба спортивных ковша Cobra снабжены 4-точечными ремнями безопасности. 5-дюймовый электронный щиток приборов и несколько выключателей справа и слева от него имеют защиту от воды.

В переднюю подвеску добавлены верхние поперечные рычаги для лучшей кинематики, в конструкции использованы энергоёмкие амортизаторы Bilstein в сочетании с пружинами Eibach, все колёса снабжены дисковыми тормозами Brembo и обуты во внедорожные шины Maxxis. Мощность электродвигателя не указана, максимальная скорость — 60 миль/ч (96,56 км/ч). Батарея состоит из восьми съёмных блоков общей ёмкостью 14,4 кВт·ч. Снаряженная масса багги — около 500 кг.

Новый Tamiya Wild One Max

The Little Car Company изготовит всего 100 экземпляров Tamiya Wild One Max в дебютном исполнении Launch Edition, но за ним последуют другие версии. Все машины будут поставляться в собранном виде, от комплектов для самостоятельной сборки решено отказаться. Tamiya Wild One Max будет сертифицирован как электрический квадрицикл класса L7e и на нём можно будет выезжать на дороги общего пользования. Цена пока не объявлена, а для оформления предзаказа нужно перевести компании 100 фунтов стерлингов в качестве депозита. Tamiya Wild One Max образца 2021 года планировалось продавать по цене от 6000 фунтов стерлингов, новый вариант, скорее всего, будет значительно дороже.

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1 комментарий
16.05.2023 15:43
Иннокентий Мамикон

Для меня Tamiya это разные аэрозоли (баллончики с краской) и грунтовка - хорошего качества, для моделизма)

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