Teboil на выставке «Уголь России и Майнинг 2025»

Международный бренд смазочных материалов Teboil принял участие в крупнейшей выставке горнодобывающей отрасли – «Уголь России и Майнинг 2025», которая проходила с 3 по 6 июня в г. Новокузнецке.

На стенде Teboil посетителям была предоставлена возможность ознакомиться с линейкой смазочных материалов и сервисных решений для горнодобывающей техники, а также получить консультацию специалистов. Продукция Teboil разработана с учетом тяжелых условий эксплуатации и отвечает требованиям ведущих мировых производителей горнодобывающей техники:

Моторные масла Teboil Super для тяжелонагруженного транспорта.

Синтетическое редукторное масло Teboil Sypres Extra.

Гидравлическое масло Teboil Polar для применения в различных климатических условиях.

Рабочая жидкость Teboil Fluid TO-4 для использования в агрегатах трансмиссий и гидросистемах тяжелой внедорожной техники.

Пластичные смазки Teboil Grease.

В дополнение к товарной линейке Teboil предложил к ознакомлению ряд сервисных решений для бизнеса. В их числе – сервис полного цикла поставки смазочных материалов Teboil Fluid Management, мониторинг состояния смазочных материалов Teboil Check Up, а также многовекторная экспертиза и программы обучения сотрудников предприятий.

Выставка «Уголь России и Майнинг 2025» – это ключевое событие для компаний горнодобывающей отрасли и уникальная профессиональная площадка, которая является местом встречи и обмена опытом лидеров отрасли.

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