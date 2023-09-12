С 1 по 3 декабря в Москве состоится знаковое событие для всех поклонников коллективного и индивидуального туризма – выставка «Поехали 2023». В Экспоцентре на Красной Пресне гостей мероприятия ждут новейшие образцы техники и экипировки для дальних поездок, встречи с популярными российскими путешественниками, а также знакомство с традициями и бытом коренных народов России.

Дороги, поездки, советы профессионалов

Выставка «Поехали 2023» – единственное мероприятие в году, когда на одной площадке соберутся исследователи необъятных просторов России и всего мира. Со сцены популярные блогеры и путешественники расскажут о пройденных ими маршрутах, а также поделятся увлекательными историями о своих поездках. Каждый гость выставки сможет задать вопрос корифеям дальних странствий, как самостоятельно организовать путешествие, экспедицию или туристический поход, используя специальную авто и мототехнику. Спикеры мероприятия выскажут экспертное мнение о различных видах специальной экипировки, посоветуют интересные маршруты, а также транспорт, который лучше приобрести для их прохождения. В этом году выставка состоится в четвертый раз.

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Техника, экипировка, бренды

На выставке «Поехали 2023» будет представлен широкий перечень техники, которую можно использовать во время поездок по современному шоссе или полному бездорожью в любое время года. Гости мероприятия увидят новые модели мотоциклов, квадроциклов, вездеходов, снегоходов, скутеров, а также различные образцы домов на колесах. Некоторые из представленных экспонатов существуют в единственном экземпляре. Для любого путешествия необходимы не только средства передвижения, но и соответствующая экипировка, запчасти, дополнительное оборудование и тюнинг. На выставке «Поехали 2023» их представят российские производители и дилеры иностранных компаний.

Мотоциклетные легенды на «Поехали 2023»

Настоящим подарком для всех поклонников путешествий на мотоциклах станет экспозиция мототехники. В этом году гости выставки своими глазами смогут увидеть уникальные гоночные мотоциклы прошлого и настоящего. Несомненный интерес вызовут образцы мотоциклов, аналогичные тем моделям, которые снимались в знаменитых голливудских блокбастерах и популярных отечественных кинолентах. С их главными героями можно будет даже сфотографироваться. Компании производители представят коллекции новой мототехники, а в завершении выставки состоится награждение финалистов ежегодной мотоциклетной премии KickStarter.

Фестиваль коренных народов России «Этноскоп 2023»

Россия – многонациональная страна, которую населяют более 80 коренных народов. Каждый из них обладает собственной самобытной культурой и уникальными традициями. В рамках выставки «Поехали 2023» пройдет единственный в своем роде Фестиваль коренных народов России «Этноскоп 2023». Гости мероприятия получат возможность отведать национальные блюда, услышать этническую музыку, а также принять участие в спортивных играх и увлекательных мастер-классах. При желании можно будет узнать об интересных туристических маршрутах в различных регионах страны, а на стендах, оформленных в национальном стиле, познакомиться с историей коренных народов.

Одновременно с выставкой «Поехали 2023» пройдут и другие увлекательные мероприятия, посвящённые технике для путешествий: выставка «Вездеходер 2023» и показ экспозиции уникального ретро-транспорта.

Подробности о мероприятии и новости участников: https://poehaliexpo.ru/

Место проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» (м.Выставочная).

Даты и время проведения:

1 декабря: 12-00 – 19-00

2 декабря: 10-00 – 19-00

3 декабря: 10-00 – 17-00

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