Техосмотр обрастает новыми требованиями: пунктам ТО понадобится фотограф

Техосмотр на сегодняшний день остаётся обязательным для всех находящихся в эксплуатации легковых автомобилей, в том числе тех, которые принадлежат физлицам (норма распространяется на машины в возрасте от четырёх лет). Правила решили менять ещё несколько лет назад: тогда власти выяснили, что большая часть автовладельцев не отправляют свои машины на проверку, а просто покупают фальшивые диагностические карты: оказалось, что на их долю приходится около 85% собственников авто. В результате законодатели приняли решение ужесточить правила прохождения ТО, часть поправок уже вступили в силу, но нормы продолжают менять.



Весной этого года в силу вступили изменения, касающиеся обязательной фотосъёмки машин (файлы должны содержать данные о времени и месте, где было сделано фото). Кроме того, диагностические карты (документ, который создаётся по итогам проверки) были переведены исключительно в электронный формат. Ещё в ходе реформы техосмотра ужесточили наказание для мошенников.

Сейчас Минтранс РФ намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств, отправленных на пункты ТО. Общественное обсуждение проекта соответствующего приказа, опубликованного на сайте regulation.gov.ru, уже завершилось. В соответствии с актуальными правилами, подтверждением прохождения ТО являются два снимка транспортного средства – вид спереди и сзади (должен быть отчётливо виден номер).



Однако этих правил оказалось недостаточно, чтобы пресечь деятельность мошенников, так что в Минтрансе предложили очередное ужесточение требований. Предполагается, что на первой фотографии, которую делают перед началом проверки, автомобиль должен быть виден одновременно спереди и сбоку, а рядом необходимо встать осуществляющему проверку техническому эксперту, причём в полный рост и лицом к объективу. Второй снимок, сделанный в конце ТО, предполагает аналогичную композицию, но в кадр должна попадать корма и боковина автомобиля, а также ещё раз аудитор.



Ещё в Минтрансе выступают за введение официального запрета на использование «любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта». В проекте приказа отмечается, что файлы нельзя подвергать редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных (речь идёт о сведениях, «вшитых» в файл: они включают в себя разрешение, дату съёмки и модель фотоаппарата). Судя по новым требованиям, пунктам ТО потребуются фотографы, ведь сейчас снимки просто машин делают сами операторы, а потом им придётся быть в кадре.

Разработки и введения какого-либо нового функционала у системы ЕАИСТО (в ней хранятся электронные диагностические карты) не предусмотрено. Как именно будет осуществляться контроль за соблюдением этих требований, в Министерстве транспорта пока не объяснили.



Как отмечает «Коммерсант», в Российском союзе автостраховщиков новые ужесточения требований поддержали. По словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, сейчас в РФ открытый реестр технических экспертов, однако фотографий в этой базе нет. Он считает, что даже в случае, если снимок специалиста в полный рост найдётся, довольно сложно будет сделать «коллаж» с машиной якобы на проверке, чтобы он выглядел реалистично. Отметим, нынешние нормы не пугают мошенников, правда, теперь средний ценник их услуг подрос. Выявленные фальшивые диагностические карты уже привели к началу свыше 1,4 тыс. административных дел, аннулировано было примерно 600 карт.

Ранее мы сообщали об инициативе Совета Федерации, которая предполагает изменение даты, когда водителей начнут штрафовать за отсутствие вовремя пройденного техосмотра. В Совфеде хотят наказывать автовладельцев-нарушителей, начиная с 1 октября 2021 года. Напомним, размер взыскания составит 2 тыс. рублей, а ловить водителей без ТО будут дорожные камеры.

