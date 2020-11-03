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  • Техосмотр после любых изменений: правила ремонта автомобилей могут стать жёстче

Техосмотр после любых изменений: правила ремонта автомобилей могут стать жёстче

03.11.2020 395 0 1

Предложенные поправки в техрегламент, скорее всего, не примут: они могут серьёзно ударить по карману водителей и по бизнесу продавцов б/у деталей.

 

Автовладельцы в РФ сейчас обязаны отправлять транспорт на техосмотр согласно возрасту машин, а также в случае, если они внесли серьёзные изменения в конструкцию ТС (установили газобаллонное оборудование, трансформировали раму, заменили мотор и т.д.). Однако эти правила хотят изменить: Минпромторг РФ разработал соответствующие поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Как сообщают «Известия», судя по документу, автовладельцев хотят заставить отправлять машины на внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений. Так, в список «вмешательств» в конструкцию ТС, которые потребуется согласовывать в специализированной лаборатории, должны входить: установка порогов, спойлеров, антенн, люков, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. Также в перечне, подготовленном Минпромторгом, можно найти установку колёс большего диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования авто и другое схожее оборудование. 

Важно и то, что после установки нового оборудования эксплуатировать автомобиль будет запрещено, а это значит, что на внеочередной техосмотр его придётся доставлять на эвакуаторе (что само по себе «влетит в копеечку», не говоря уже о тратах на услуги лаборатории и пункта ТО).

Кроме того, по данным издания, разработанный пакет поправок содержит запрет на повторное использование при ремонте автомобиля некоторых б/у деталей. Речь идёт о системах рулевого управления, тормозных системах, глушителях выпускной системы, ремнях и подушках безопасности, катализаторах, сажевых фильтрах и т.д. 

Напомним, ранее эта тема уже поднималась. Правда, ещё в августе Минпромторгу пришлось отказаться от идеи введения полного запрета на использование подержанных запчастей при ремонте машин. Ожидается, что ограничение всё-таки появится в регламенте – оно будет распространяться на процедуру внесения изменений в конструкцию ТС.

Эти поправки, в случае их одобрения, вероятно, ударят по бизнесу продавцов б/у деталей и независимых автосервисов, которые занимаются восстановлением таких комплектующих. По словам сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова, владельцы четырёх из пяти автомобилей выбирают независимые сервисы. Годовой оборот здесь превышает 280 млрд рублей, а по запчастям «с пробегом» он составляет примерно 1,3 трлн рублей.

Если документ всё-таки одобрят, изменения вступят в силу не раньше 2022 года. По мнению инициаторов поправок, новые нормы должны сократить число ДТП с участием технически неисправных машин. Согласно статистике ГИБДД, с января по сентябрь 2020-го в России зафиксировали 5501 такую аварию, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В этих инцидентах погибло 808 человек (+3,1%), было ранено 7493 участника (+3,8%).

Россия авто и общество техосмотр ремонт законы

 

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