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Власти отказались от запрета на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей

10.08.2020 16 0 0

Предполагалось, что соответствующая норма войдёт в новую редакцию техрегламента Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств.

 

Ожидалось, что обновлённый документ вступит в силу в 2022 году. Предполагалось, что в техрегламенте появится перечень компонентов автомобилей, которые нельзя будет использовать повторно (то есть при ремонте других машин). Согласно проекту, в списке должны были быть: подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, катализаторы и сажевые фильтры, а также глушители.

Автором пакета поправок является заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ Сергей Аникеев. Он считает, что указанные комплектующие «являются критичными для обеспечения безопасной езды». По словам инициатора, такие б/у запчасти, как правило, снимают либо со старых машин, либо с тех, которые были серьёзно повреждены в ДТП. А в таких случаях нельзя гарантировать, что у деталей нет скрытых повреждений или усталостных разрушений. Инициатор также отметил, что нередко снятые со старых и повреждённых машин запчасти восстанавливают «в гаражных условиях», а это значит, что никто не проверяет характеристики таких деталей, то есть они могут на самом деле не обеспечивать требуемый уровень безопасности.

Эти нововведения в правила ремонта автомобилей не порадовали ни автомобилистов, ни тех, кто занимается восстановлением и продажей запчастей «с пробегом». Ведь сейчас это позволяет первым экономит на ремонте ТС, а вторым, понятное дело, зарабатывать. Как сообщает «Коммерсант», по словам предпринимателей, цена восстановленной б/у запчасти может быть в десять раз ниже по сравнению с новым аналогом. Они добавили, что запрет может привести к закрытию ряда компаний, занимающихся восстановлением подержанных деталей. 

В итоге Минпромторгу пришлось отказаться от идеи введения запрета на использование б/у запчастей при ремонте машин. Однако такой запрет всё-таки появится в регламенте: в ведомстве пояснили, что он будет распространяться на процедуру внесения изменений в конструкцию автомобиля. Вероятно, речь идёт о том, чтобы использовать только новые компоненты при переводе автомобиля на газ и т.д.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, властям всё-таки придётся уточнить, какие именно категории компонентов нельзя будет использовать при изменении конструкции автомобилей. Дело в том, что чаще всего автовладельцы устанавливают резину и диски нестандартного размера, а это довольно популярные товары на рынке б/у деталей.

В Министерстве промышленности и торговли РФ отметили, что проект изменений в техрегламент на данный момент проходит процедуру обсуждения и согласования в странах ЕАЭС. После этого положения обновлённой редакции документа ещё могут скорректировать.

Как планируют наказывать тех, кто, к примеру, всё-таки использует подержанные детали при переводе автомобиля с бензинового топлива на газовое, пока не ясно. Вероятно, это будут штрафы и запрет на эксплуатацию такой машины.

Россия авто и общество ремонт законы

 

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