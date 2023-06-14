Telo Truck: маленький, но очень вместительный американский пикап-трансформер

Маленький, как хэтчбек Mini, вместительный, как Toyota Tacoma, экологичный и универсальный, как Rivian R1T, — вот нехитрая формула электропикапа от калифорнийского стартапа Telo Trucks. Дебютная, богато укомплектованная версия Telo Truck будет стоить 49 999 долларов, но затем стартап планирует выпустить на рынок более доступные модификации.

Американские пикапы стали слишком большими, они неэкономно расходуют ресурсы и материалы, разрушают своей массой дороги и вообще стали символом неразумного потребления: домохозяйка, везущая в полноразмерном пикапе три пакета с продуктами из супермаркета, — обычное явление на американских дорогах. Основатели стартапа Telo Trucks, базирующегося в легендарной Кремниевой долине (США, штат Калифорния), хотят изменить привычное представление о пикапах и предлагают свой взгляд на автомобили этого типа. Основатели — это гендиректор Джейсон Маркс (эксперт в области автономного вождения) и технический директор Форрест Норт (инновационный предприниматель, член ранней команды Tesla). Отделом дизайна в стартапе руководит Ив Бехар, прежде работавший с такими крупными брендами как Samsung, L’Oreal, Puma и Prada.

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Telo Truck — это бескапотный пикап с двухрядной кабиной и очень короткими свесами, его габаритная длина — 152 дюйма (3861 мм), что сопоставимо с длиной хэтчбека Mini, при этом кабина вмещает пятерых взрослых, а вместимость кузова — на уровне среднеразмерных пикапов типа Toyota Tacoma (полезная площадь — 1524 х 1524 мм). Габаритная ширина Telo Truck — 1854 мм, высота — 1676 мм, колёсная база — 2832 мм, дорожный просвет — 254 мм.



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При очень скромных габаритах Telo Truck на удивление практичен: под полом кузова перед задней осью есть дополнительная ниша для хранения вещей, доступ к которой можно получить как через боковые люки, так и сверху (похожее решение мы уже видели на пикапах Rivian R1T и Canoo). В герметичном виде нишу можно использовать как холодильник, в открытом — для увеличения вместимости кузова или для установки третьего ряда кресел, и тогда пикап сможет взять на борт до восьми человек. Кузов вдобавок можно накрыть кунгом — в итоге получится минивэн в духе немецкого Evolution Space, о котором мы рассказывали минувшей весной. Для подключения внешних устройств в кузове предусмотрены полноценные бытовые розетки.



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Передним бортом кузова Telo Truck является спинка заднего сиденья кабины, её можно сложить, чтобы увеличить полезную длину кузова для перевозки длинномеров. Откинутый задний борт ещё больше расширяет грузовые возможности пикапа, но в этом случае груз придётся надёжно закреплять. Снаряженная масса пикапа — 2 т, грузоподъёмность — 750 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 3 т.



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Силовая установка Telo Truck состоит из двух электромоторов (по одному на ось), их максимальная совокупная мощность — 507 л.с., до 60 миль/ч (96,56 км/ч) пикап разгоняется за 4 с, максимальная скорость — 201 км/ч. Вмонтированная в пол батарея состоит из компактных цилиндрических ячеек типа 2170 производства Samsung, её ёмкость — 106 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 563 км.



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Telo Trucks обещает оснастить свой пикап подушками безопасности и современными электронными ассистентами водителя, то есть это будет полноценный автомобиль на все случаи жизни. Стартап уже принимает заявки на Telo Truck, для оформления нужно перечислить депозит в 152 доллара (нарочно выбрано число, совпадающее с габаритной длиной пикапа). Работающий прототип пикапа компания планирует показать в этом году, пилотная партия должна быть изготовлена в 2025-м, серийное производство начнётся в 2026-м. В график, как водится, могут внесены коррективы, потому что, как показывает практика, подавляющее большинство стартапов не могут реализовать свои задумки в заявленные сроки по целому ряду объективных и субъективных причин. Короче говоря, желающим купить Telo Truck следует запастись терпением.

