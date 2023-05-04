Evolution Space: электрический кроссвэн из Германии прослужит 50 лет

В Европе набирает популярность тренд на создание электромобилей с большим сроком службы, очередной такой проект представил немецкий стартап e.Volution GmbH.

Компанию e.Volution GmbH основал в 2021 году профессор Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена Гюнтер Шух, уже известный нашим постоянным читателям по стартапам StreetScooter и e.GO — не слишком успешным, но по крайней мере живым. Очередной проект предприимчивого профессора нацелен на создание электромобилей с большим сроком службы: предполагается, что выпущенные на микрофабриках e.Volution электрокары каждые пять лет будут возвращаться в производство, то есть проходить, так сказать, капитальный ремонт с заменой изношенных узлов и агрегатов на новые и вдобавок модернизированные. Расчётный срок службы каждой машины — 50 лет, после которого следует полная экологически чистая утилизация.

Evolution Space и его создатель, профессор Гюнтер Шух (на последней фотографии) 1 / 5 Evolution Space и его создатель, профессор Гюнтер Шух (на последней фотографии) 2 / 5 Evolution Space и его создатель, профессор Гюнтер Шух (на последней фотографии) 3 / 5 Evolution Space и его создатель, профессор Гюнтер Шух (на последней фотографии) 4 / 5 Evolution Space и его создатель, профессор Гюнтер Шух (на последней фотографии) 5 / 5

Свою первую модель — электрический минивэн Meta — стартап e.Volution представил ещё в прошлом году, а кроссвэн — совсем свежая разработка. Обе модели компания планирует сдавать в аренду по подписке коммерческим организациям и частным лицам, в связи с чем конечная цена автомобилей не называется. Месяц владения будет стоить около 1000 евро, конкретная сумма будет зависеть от тарифа подписки, модификации и оснащения машины.



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Кроссвэн Space будет предложен с двумя вариантами габаритной длины — 4092 либо 4920 мм, ширина обеих версий — 1920 мм, высота — 1940 мм. Короткая версия — 5-дверная и 5-местная, длинная — 7-дверная и 8-местная. Наружные панели кузова выполнены из пластика, при этом верхнюю часть кормы можно демонтировать и превратить Space в небольшой пикап. Крыша может быть панорамной прозрачной либо покрытой солнечными панелями, которые будут подзаряжать батарею в светлое время суток. Грузоподъёмность Space — 650 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 3,5 т.



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Space — это range extender гибрид: в движение его приводят два электромотора (по одному на ось) мощностью 140 кВт (190 л.с.) каждый, шасси — полноуправляемое. В пол кузова вмонтирована батарея ёмкостью 40 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 150 км пробега, а дополнительную дальнобойность будет давать водородный электрохимический генератор либо 2-цилиндровый ДВС, работающий на сжиженном газе. Максимальный запас хода на одной зарядке/заправке составит 750 км.



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Салон Evolution Space отделан экологически чистыми и возобновляемыми материалами, каждые пять лет он будет полностью обновляться. Передняя панель снабжена многофункциональным экраном во всю ширину салона, на дверные карты крепятся съёмные сумки, роль дверных ручек выполняют текстильные хлястики. В производство Evolution Space пойдёт примерно через два года, то есть в 2025-м.



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Минивэн Meta позиционируется как MUV (Meta Utility Vehicle) и будет оснащаться той же двухмоторной электрической силовой установкой, что и Space, но без гибридного довеска, ёмкость батареи — 70 кВт·ч. Габаритная длин Evolution Meta — 5078 мм, ширина — 1988 мм, высота — 1990 мм, в салон можно входить стоя. Максимальная вместимость — 7 человек, пассажирская часть салона отделена от водительской перегородкой, на которой закреплён огромный мультимедийный экран, а для сидящих на галёрке предусмотрены два индивидуальных экрана.



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Добавим, что в прошлом году «вечный» электрический внедорожник представил шотландский стартап Munro Vehicles, а французская марка Peugeot в начале этого года объявила, что срок службы её новых моделей составит 20-25 лет.

