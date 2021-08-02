Теперь официально: новый флагманский кроссовер Haval объявлен Зверем

Принадлежащий компании Great Wall бренд анонсировал новый SUV. По предварительным данным, сначала на рынок выведут «традиционный» паркетник, позже покупателям предложат еще и гибридную версию.

Минувшей весной Хавейл представил на Шанхайском автосалоне концептуальный кросс XY на свежей платформе Lemon, одновременно пообещав, что шоу-кар перевоплотится в технологичного флагмана бренда. А уже в июле в базу минпрома КНР внесли фото товарного паркетника, причем у машины на сертификационных снимках было несколько шильдиков с разными названиями. Теперь же сам Haval распространил фирменные изображения серийного SUV и объявил его имя: на родине модель назвали Shenshou, что с китайского можно перевести как beast, или «зверь» по-нашему. Судя по промо-материалам, это наименование должно отсылать к драконам.

Серийный Haval Shenshou 1 / 3 Серийный Haval Shenshou 2 / 3 Серийный Haval Shenshou 3 / 3

Haval Shenshou почти полностью сохранил дизайн своего предвестника. Особенности – купеобразный силуэт, выполненные в виде полосок и расположенные под кромкой капота ходовые огни (а у топ-версии и вовсе одна светящаяся линия на всю ширину машины), слившиеся с радиаторной решеткой матричные фары, выдвижные ручки дверей, раздвоенный спойлер и декоративные вставки ярких цветов. По габаритам новый Хавейл недалеко ушел от рестайлингового Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм.



Серийный Haval Shenshou

Интерьер прототипа марка так и не показала, салон серийного Shenshou тоже еще не засвечен. Впрочем, и так понятно, что внутри установили виртуальную «приборку» и мультимедиа-систему с большим экраном. Кроме того, для паркетника предусмотрена «интеллектуальная система» Coffee Intelligence, которая представляет собой совокупность облачных сервисов «по управлению и настройке систем автомобиля». Кстати, аналогичная телематика имеется и у кроссовера Wey Mocha (премиум-бренд Wey тоже принадлежит Great Wall).



Серийный Haval Shenshou 1 / 5 Серийный Haval Shenshou 2 / 5 Серийный Haval Shenshou 3 / 5 Серийный Haval Shenshou 4 / 5 Серийный Haval Shenshou 5 / 5

Haval Shenshou пока сертифицирован только с одним мотором – бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 184 л.с. Для концепта была заявлена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями – скорее всего, она же досталась конвейерному SUV. Позже кроссовер, как ожидается, предложат с гибридной двухмоторной установкой Lemon DHT на основе 1.5Т.



Haval Shenshou на фото минпрома КНР 1 / 3 Haval Shenshou на фото минпрома КНР 2 / 3 Haval Shenshou на фото минпрома КНР 3 / 3

На китайский рынок новинка должна выйти до конца текущего года. Вероятно, Shenshou окажется самым дорогим кроссовером Haval. Сейчас же, если не брать в расчет рамный внедорожник H9, самым дорогим Хавейлом на родине является паркетник H7 (от 142 000 юаней или 1 599 000 рублей по актуальному курсу), хотя тот давно устарел.



Новый кросс наверняка появится и за пределами Поднебесной, но для экспортной версии могут выбрать иное название.