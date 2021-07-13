«Зверь» от Haval: новый флагман почти дословно повторил своего предвестника

Раскрыты дизайн и основные характеристики нового товарного Хавейла. Ожидается, что кросс станет не только самым дорогим, но и самым «умным» в линейке марки.

В апреле этого года на Шанхайском автосалоне принадлежащий компании Great Wall бренд Haval продемонстрировала целую россыпь новинок, среди них был и концептуальный кросс XY на свежей платформе Lemon, объявленный будущим флагманом. Теперь же в базу китайского минпрома внесли фотографии серийного воплощения того прототипа. Кстати, судя по всему, марка пока не определилась до конца с именем товарного SUV: на снимках сразу несколько шильдиков, среди которых есть и буквенные индексы (тот же XY или Z), и слово, которое с китайского можно перевести как beast (то есть «зверь»).

Новый серийный кроссовер Haval

Кроссовер почти полностью сохранил дизайн предвестника, особенности – купеобразный силуэт, выполненные в виде полосок и расположенные под кромкой капота ходовые огни, слившиеся с радиаторной решеткой фары, выдвижные ручки дверей и декоративные вставки ярких цветов. Длина товарного SUV равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм.



Новый серийный кроссовер Haval

Интерьер концепта Haval XY так и не показали, сертификационный орган фото салона тоже не публикует. Впрочем, и так понятно, что внутри установили виртуальную «приборку» и мультимедиа-систему с большим экраном. Шоу-кару еще была обещана «интеллектуальная система» Coffee Intelligence, которая представляет собой совокупность облачных сервисов «по управлению и настройке систем автомобиля». Отметим, аналогичная телематика имеется и у кроссовера Wey Mocha (премиум-бренд Wey тоже принадлежит Great Wall).



Новый серийный кроссовер Haval

В документах минпрома пока обнаружен только один двигатель – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 184 л.с. Коробка не указана, однако для концепта XY была заявлена 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями – вероятно, она же досталась и товарному кроссу. Кроме того, модель, как ожидается, предложат с гибридной двухмоторной установкой Lemon DHT на основе 1.5Т.



Концепт Haval XY 1 / 3 Концепт Haval XY 2 / 3 Концепт Haval XY 3 / 3

В Китае премьеру серийного воплощения Haval XY ждут в этом году. Скорее всего, кросс окажется самым дорогим в гамме. Сейчас же, если не брать в расчет рамный внедорожник Haval H9, самым дорогим паркетником Haval на родине является H7 (от 142 000 юаней или 1 637 000 рублей), хотя тот давно устарел.

