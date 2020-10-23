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  • Теперь вновь с восьмицилиндровым двигателем: новые модели Cayenne GTS

Теперь вновь с восьмицилиндровым двигателем: новые модели Cayenne GTS

23.10.2020 86 0 0

Два эксклюзивных спортсмена: компания Porsche пополнила модельный ряд SUV¹ двумя новыми моделями Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupé², которые ориентированы на повышенную динамику.

 

Как и у всех Porsche с аббревиатурой GTS, особо важное значение имеет привод: вместо 3,6-литрового двигателя V6 битурбо предыдущей модели под капотом нового Cayenne GTS теперь вновь «бьется» восьмицилиндровое «сердце». Четырехлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом (битурбо) мощностью 338 кВт (460 л.с.) и крутящим моментом 620 Нм обеспечивает заметно более высокие динамико-скоростные характеристики. Разгон с места до 100 км/ч обе модели GTS, оснащенные пакетом Sport Chrono³, выполняют всего за 4,5 секунды, максимальная скорость составляет 270 км/ч. Новые модели получили заниженную подвеску, рассчитанную на повышенную динамику, уникальный дизайн в стиле GTS и богатую комплектацию.

Мощный, экономичный, эмоциональный: двигатель V8 с новыми спортивными выхлопными системами

Четырехлитровый битурбированный двигатель V8, известный по топ-модели Cayenne и являющийся собственной разработкой Porsche, в новых моделях Cayenne GTS выдает на 14 кВт (20 л.с.) и на 20 Нм больше по сравнению с предыдущей моделью. Это ведет к значительному улучшению ходовых качеств: на стандартный разгон с места до 100 км/ч с пакетом Sport Chrono теперь уходит на 0,6 секунды меньше, чем раньше. Максимальная скорость автомобиля возросла на 8 км/ч. Одновременно с тем большое внимание уделено повышению топливной экономичности. Снижению расхода топлива в частности способствуют оптимальная настройка восьмиступенчатой автоматической коробки передач Tiptronic S, адаптивная система отключения цилиндров, система непосредственного впрыска топлива с центральным расположением форсунок и интеллектуальная система управления тепловым режимом охлаждающего контура. Расход топлива в смешанном цикле NEDC у самой спортивной модели Cayenne составляет 11,4-11,2 литра на 100 километров. 

Высокоэмоциональный звук соответственно внушительному динамическому потенциалу автомобиля создает спортивная выхлопная система со специальной для GTS настройкой. Новой разработкой является спортивная выхлопная система с высокочастотной настройкой с двумя овальными патрубками, расположенными по центру, которая предлагается исключительно для Cayenne GTS Coupé, а в будущем также для Cayenne Turbo Coupé – в обоих случаях в сочетании с опциональным облегченным спортивным пакетом.

Подвеска с 20-миллиметровым занижением и системой регулировки жесткости амортизаторов со спортивной настройкой

Настройка ходовой части новых моделей Cayenne GTS создает оптимальные предпосылки для выдающейся динамики движения. Серийная подвеска на стальных пружинах с активной системой регулировки жесткости амортизаторов (Porsche Active Suspension Management (PASM) с подчеркнуто спортивной настройкой включает в себя занижение кузова на 20 миллиметров. Помимо этого, в заводскую комплектацию входит система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), а также в качестве опций среди прочего предлагаются трехкамерная пневмоподвеска с занижением кузова на 10 миллиметров, система управления задними колесами и активная система подавления кренов (Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).

Новые модели Porsche Cayenne GTS можно заказать уже сейчас, в России цены начинаются от 7 990 000 рублей за Cayenne GTS и от 8 650 000 рублей за Cayenne GTS Coupé – в обоих случаях включая НДС и специфичное для рынка оборудование. 

¹ Sport Utility Vehicle: спортивно-утилитарный автомобиль
² Купе
³ Спорт Хроно

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