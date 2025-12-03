Теряющие покупателей DS 3, DS №4 и DS 7 обзавелись спецверсией Performance Line, цены известны

Спецверсии трёх моделей французской марки отличаются за счёт «оспортивленной» внешности и более богатого оснащения, однако техника у них стандартная.

У французского бренда DS, который принадлежит автогиганту Stellantis, дела в Европе пока идут неважно: согласно отчёту Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025 года (более свежих данных пока нет) дилеры этой марки продали на старосветском рынке 20 780 машин. Стоит отметить, что из них 606 экземпляров пришлось на новинку – кросс-лифтбек DS №8, который не продавался в прошлом году. В целом совокупный показатель оказался на 20,6% меньше, чем в январе-августе 2024-го.

На фото: DS №4 Performance Line 1 / 6 На фото: DS №4 Performance Line 2 / 6 На фото: DS №4 Performance Line 3 / 6 На фото: DS №4 Performance Line 4 / 6 На фото: DS №4 Performance Line 5 / 6 На фото: DS №4 Performance Line 6 / 6

Судя по всему, в компании решили взбодрить интерес к марке с помощью спецверсии для нескольких моделей – DS 3, DS №4 и DS 7. Отметим, актуальный кроссовер с индексом 3 дебютировал в 2018 году, а обновление пережил в 2022-м. За указанный период этот SUV разошёлся по Старому Свету тиражом 4000 экземпляров, что на 19% меньше, чем за первые восемь месяцев 2024 года.

На фото: салон DS №4 Performance Line 1 / 4 На фото: салон DS №4 Performance Line 2 / 4 На фото: салон DS №4 Performance Line 3 / 4 На фото: салон DS №4 Performance Line 4 / 4

Нынешний хэтчбек DS 4 появился в 2021-м, а рестайлинг пережил весной этого года (в его рамках сменил имя на DS №4). Его продажи в 2025-м упали на 27% до 6070 шт. И наконец актуальный кроссовер DS 7, появившийся в 2022-м, потерял в январе-августе этого года 22%, в его пользу сделали выбор 9922 клиента в Европе.

Теперь перечисленные модели решено представить в лимитированной спецверсии Performance Line, при этом каким окажется тираж, в компании не уточнили. Производитель отметил, что разработчики особенных вариантов DS 3, DS №4 и DS 7 вдохновлялись ливреей одноместного болида DS E-Tense FE25 Formula E. Все модели получили декор экстерьера, выполненный в матово-золотом и глянцево-чёрном цвете. Также оформление использовано для логотипов и шильдиков, наклеек на кузов, корпусов наружных зеркал, колпаков ступиц на колёсных дисках и т.д.



На фото: детали экстерьера DS 3 Performance Line

DS 3 Performance Line ещё положены передние и задние датчики парковки, 17-дюймовые оригинальные легкосплавные диски, камеры кругового обзора 360 градусов, мониторинг слепых зон, бескаркасное электрохромное салонное зеркало заднего вида, иные материалы для отделки сидений, передние кресла с подогревом, на дверных картах и передней панели также можно увидеть контрастную прострочку и надпись с названием спецверсии. Этот паркетник предлагается либо с полностью электрической техникой E-Tense, либо с гибридной установкой.

На фото: салон DS 3 Performance Line 1 / 2 На фото: салон DS 3 Performance Line 2 / 2

Хэтчбек DS №4 Performance Line снабдили модернизированной информационно-развлекательной системой с навигацией, персональным помощником с искусственным интеллектом и т.д., алюминиевыми накладками на педали, акустическим задним защитным стеклом, а также сиденьями, передней панелью и дверными картами, отделанными чёрной алькантарой, и 19-дюймовыми легкосплавными дисками разного дизайна (меняется в зависимости от «начинки»). Модель доступна с дизелем, обычной гибридной системой, PHEV-установкой и в полностью электрической версии.

На фото: DS 7 Performance Line 1 / 5 На фото: DS 7 Performance Line 2 / 5 На фото: DS 7 Performance Line 3 / 5 На фото: DS 7 Performance Line 4 / 5 На фото: DS 7 Performance Line 5 / 5

Для кроссовера DS 7 Performance Line помимо внешних отличий, включающих оригинальные 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, предусмотрены: система DS Drive Assist, комплект камер кругового обзора, электропривод багажной двери, пара USB-портов и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Эта модель предлагается только со стандартным дизельным мотором.

На фото: салон DS 7 Performance Line 1 / 2 На фото: салон DS 7 Performance Line 2 / 2

Цены моделей в спецверсии на домашнем рынке, во Франции, уже известны. Так, за гибридный DS 3 Performance Line просят не менее 37 350 евро (эквивалентно примерно 3,35 млн рублей по текущему курсу), «электричка» обойдётся в 43 200 евро (около 3,87 млн рублей). Цена гибридного DS №4 Performance Line равна 40 100 евро (около 3,60 млн рублей), дизельного – 41 700 евро (около 3,74 млн рублей), полностью электрического – 48 190 евро (около 4,32 млн рублей), а plug-in гибридного – 49 000 евро (около 4,39 млн рублей). Покупка DS 7 Performance Line обойдётся в 52 650 евро (около 4,72 млн рублей).