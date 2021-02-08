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  • Теряющая клиентов Mitsubishi готовится вывести на рынок новый Outlander: производство началось

Теряющая клиентов Mitsubishi готовится вывести на рынок новый Outlander: производство началось

08.02.2021 387 0 0

Одними из первых SUV новой генерации получат жители США. Американцам модель, скорее всего, предложат с тем же мотором, что и местный свежий Nissan X-Trail, ведь у кроссов общая платформа.

 

До премьеры Mitsubishi Outlander четвертого поколения осталось всего ничего: онлайн-трансляцию проведут 16 февраля, причем она пройдет на площадке интернет-гиганта Amazon (16-е будет в США, а в России, видимо, уже 17-е). Модель без маскировки марка все еще скрывает, зато сегодня объявлено о старте серийного производства на заводе в Оказаки, Япония. Глобальный и российский офис компании рапортуют о том, что первую партию автомобилей отправят в Северную Америку, но американское подразделение более конкретно: машины новой генерации готовятся к поставкам в США. Любопытно, что в прошлом году, когда альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал о новом географическом разделе мира, Штаты в приоритетные рынки для Mitsubishi не входили – эту марку назначали ответственной за Юго-Восточную Азию. Как бы то ни было, в США новинка придется весьма кстати, ведь по итогам 2020-го продажи японского бренда там просели на 28% до 87 387 единиц (все модели), а Аутлендер «упал» на 29% — реализовано 29 096 кроссоверов (с учетом гибрида).

Свежих фирменных фото нового Outlander еще нет, так что приходится довольствоваться предыдущими и в камуфляже. Впрочем, облик серийной машины уже давно не секрет

Напомним, внешне «четвертый» Outlander во многом повторил концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, представленный в 2019-м. Разве что у серийного SUV чуть проще сделали бамперы, на радиаторной решетке появились горизонтальные блестящие полоски, а вместо камер установили обычные зеркала. Салон конвейерного кросса до сих пор не засвечен. Хотя и внутри, скорее всего, прослеживаются «мотивы» прототипа, то есть ждем виртуальную «приборку», выполненные в виде единой линии дефлекторы обдува и «прилепленный» к передней панели крупный экран мультимедиа-системы.

В основе нового Outlander лежит платформа CMF-C/D, на которой также построен последний Nissan Rogue – так в Штатах зовется модель, в других странах известная как X-Trail (к слову, Rogue для американского рынка производят локально). С Ниссаном же кроссовер Mitsubishi, вероятно, разделит и технику, в этом случае в США новый Аутлендер предложат со 184-сильным «атмосферником» 2.5 с непосредственным впрыском. Также кроссу Mitsubishi обещан полный привод Super-All Wheel Control (S-AWC) нового поколения, но что изменилось – еще не рассказали. О гибридной версии компания не упоминает, но для других рынков ее, скорее всего, сохранят.

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Почти одновременно с американцами новый Outlander еще получат жители Канады и Пуэрто-Рико, а затем кроссовер доберется и до остальных стран. Кстати, у нас Mitsubishi тоже в «минусе»: в 2020-м совокупный объем продаж всех моделей марки на российском рынке составил 28 153 штуки, что на 30% меньше, чем годом ранее. Аутлендер в прошлом году разошелся по РФ тиражом в 17 836 экземпляров (-25%).

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