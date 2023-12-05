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Tesla Cybertruck в тюнинге Unplugged Performance: ещё выше, ещё злее

05.12.2023 144 0 0

Калифорнийское тюнинг-ателье Unplugged Performance представило набор аксессуаров Up Invincible для пикапа Tesla Cybertruck, адресованный любителям экстремального бездорожья.

На прошлой неделе компания Tesla представила долгожданную серийную версию электрического пикапа Cybertruck, первые собранные на Гигафабрике в Техасе экземпляры уже отгружены клиентам. Сама компания Tesla предлагает для Cybertruck ряд любопытных аксессуаров, о которых мы рассказывали в отдельной заметке, а тюнинг-ателье Unplugged Performance оперативно подготовило для пикапа Tesla свой, альтернативный набор аксессуаров, направленный на улучшение проходимости и внешнего облика.

Ателье Unplugged Performance существует с 2013 года и является прикормленным компанией Tesla. Офис Unplugged Performance находится в Хоторне по соседству с дизайн-студией Tesla, а главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен с женой напрямую сотрудничают с Unplugged Performance и предлагают через это ателье индпошив интерьеров электромобилей Tesla.

Набор аксессуаров Up Invincible, разработанный Unplugged Performance для Tesla Cybertruck, не очень обширный, но он заметно преображает облик пикапа, делает его ещё более брутальным и угловатым. Самая дорогая позиция в списке — это лифт подвески за 9995 долларов: максимальный дорожный просвет увеличивается с 443 до 495 мм, набор состоит из 26 деталей, в него входят новые рычаги, втулки и шарниры, обеспечивающие правильные углы установки колёс.

Лифт-кит, разумеется, следует брать в комплекте с расширителями колеи, новыми 20-дюймовыми колёсами (есть три варианта, в том числе с бедлоками), более «зубастыми» шинами и углепластиковыми расширителями колёсных арок, ну а всё остальное — по желанию. Можно, например, установить новые, более узкие стальные бамперы, стальную защиту порогов и даже дополнительную защиту днища, хотя ясно, что получится «масло масляное», так как кузов Cybertruck изготовлен из нержавеющей бронестали. Для шасси предполагаются более мощные тормоза и быстросъёмные стабилизаторы поперечной устойчивости.

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К передку можно прикрутить лебёдку, кенгурятник со встроенным светодиодным прожектором и установить углепластиковую крышку переднего багажника с ещё одним светодиодным прожектором. Кузов можно оснастить поперечными рейлингами, держателем интернет-приёмника Starlink и встраеваемым комодом с выдвижными ящиками для хранения мелких вещей. Для откидного борта кузова предлагается крепление для полноразмерного запасного колеса и лопаты, на боковины можно повесить домкраты.

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Как выглядит Tesla Cybertruck с полным комплектом деталей Up Invincible от Unplugged Performance, показано на иллюстрациях. «Полный фарш» обойдётся заказчику более чем в 40 000 долларов, притом что сам полноприводный двухмоторный Tesla Cybertruck стоит от 79 990 долларов, а топовая трёхмоторная версия Cyberbeast — от 99 990 долларов.

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