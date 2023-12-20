Tesla Cybertruck всё-таки будет плавать, но недалеко и недолго

Глава Tesla Илон Маск ещё три года назад заявлял, что Cybertruck сможет плавать, то есть будет электромобилем-амфибией, но на серийном пикапе, представленном в конце ноября, плавательный режим заявлен не был. На этой неделе Маск подтвердил своё намерение превратить Cybertruck в лодку.

Tesla Cybertruck, безусловно, стал самой громкой автомобильной премьерой этого года — уж слишком он выбивается из общего ряда, слишком не такой, как все. После короткой и довольно куцей презентации серийного пикапа 30 ноября на сервисе YouTube появились сотни роликов, в которых по косточкам разбираются технические и дизайнерские особенности чудо-пикапа Tesla.

Не обошёл вниманием новинку Tesla и легендарный американский телеведущий Джей Лено, у которого есть собственная большая коллекция автомобилей и мотоциклов: на этой неделе в его YouTube-шоу Jay Leno's Garage электропикап Cybertruck появился в сопровождении главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена и главы отдела разработок Tesla Ларса Морави. В ходе знакомства с машиной и общения речь, разумеется, зашла об обещанной Маском возможности форсировать на пикапе реки, озёра и проливы. Ларс Морави попытался отшутиться: мол, Cybertruck уже почти плавает, но надо кое-что доработать для улучшения плавучести, при желании можно даже подключить к бытовой розетке в кузове электрический гребной винт — дело нехитрое, мастер на все руки Джей Лено точно с этим справится.

Фрагменты беседы Джея Лено с руководителями Tesla быстро разлетелись по Сети и дошли до Илона Маска, после чего он на полном серьёзе заявил, что компания готовит для Cybertruck опциональный пакет, который позволит пикапу проплыть по спокойной воде по меньшей мере сто метров, для этого понадобиться лишь модернизировать дверные уплотнители. Ни о каком подключаемом гребном винте Маск не упомянул, то есть роль движителей, как и предполагалось ранее, будут выполнять вращающиеся колёса. Когда именно «плавательный пакет» будет доступен для заказа, Илон Маск не уточнил.



Пока что Cybertruck может похвастать лишь специальным режимом для преодоления брода: он активируется через многофункциональный экран в салоне и требует около 10 минут на подготовку: пневмоподвеска поднимает кузов до максимальных 443 мм над землёй, вдобавок компрессор пневмоподвески закачивает воздух в корпус батареи, чтобы создать там избыточное давление и гарантированно защитить её от попадания воды. Максимальная глубина преодолеваемого брода — всего 787 мм, причём в режиме брода машина может находиться не более 30 минут. В общем, пока возможности пикапа Tesla преодолевать водные преграды не сильно впечатляют — ждём полноценный «плавательный пакет».

