Tesla наконец-то стала приносить прибыль. Победа Илона Маска?

Tesla наконец-то стала приносить прибыль. Победа Илона Маска?

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Несмотря на многочисленные трудности, с которыми столкнулась компания Tesla в последние месяцы, ей всё-таки удалось начать зарабатывать деньги: по итогам третьего квартала этого года чистая прибыль составила 312 млн долларов.

Новость о том, что Tesla вышла в плюс, стала сегодня одной из главных даже на российских федеральных телеканалах – уж больно всем интересно, как там дела у «этого американского выскочки». Руководящий Теслой и рядом других инновационных компаний Илон Маск – кумир и образец для подражания для одних и источник постоянного раздражения для других, например, для Боба Лутца, экc-главы GM, Ford и Chrysler, который уже несколько лет пророчит Маску крах и забвение.

Знаменитый конвейер в «палатке», благодаря которому выпуск Tesla Model 3 достиг плановых показателе – 5 тысяч машин в неделю.

Знаменитый конвейер в «палатке», благодаря которому выпуск Tesla Model 3 достиг плановых показателе – 5 тысяч машин в неделю.

Этим летом градус информационной напряженности вокруг Маска и его автомобильного предприятия, кажется, достиг точки кипения: Tesla никак не могла запустить в массовое производство свою самую доступную и ключевую модель – Model 3, на которую собрала порядка 450 тысяч заказов. Формально производство в калифорнийском Фримонте стартовало летом прошлого года, но мелкосерийное, из-за чего сроки ожидания поставок для клиентов резко увеличились (примерно на год), а бухгалтерия из квартала в квартал рапортовала о многомиллионных убытках. Ошибки в расчётах роботизированной линии, саботаж со стороны недобросовестных сотрудников и задержки в поставках комплектующих не позволяли компании выйти на плановый выпуск пяти тысяч Model 3 в неделю. Маск пошел на радикальные меры: соорудил рядом с основным цехом дополнительный временный цех в виде огромной палатки с естественной вентиляцией и там организовал конвейер с ручной сборкой Model 3! В итоге к июлю этого года Tesla сумела-таки достичь плановых темпов производства и статистика реальных продаж резко пошла вверх: только в США за первые девять месяцев этого года было реализовано 78 667 экземпляров Model 3, из которых примерно две трети пришлись именно на третий квартал.

Илону Маску не откажешь в самоиронии: на выпады критиков он постит в Твиттере такие вот картинки.

Илону Маску не откажешь в самоиронии: на выпады критиков он постит в Твиттере такие вот картинки.

Результат не заставил себя ждать: в последнем квартальном отчете Теслы значится чистая прибыль в размере 312 млн долларов. Это не очень много, но это первая прибыль за последние два года, и она очень порадовала инвесторов: за сутки стоимость акций компании Tesla выросла почти на 10%. Илон Маск тут же прокомментировал это достижение: пообещал, что все последующие кварталы у Теслы тоже будут прибыльными.

Планы у компании наполеоновские: она уже застолбила место для строительства завода в Китае, планирует в следующем году вывести Model 3 на европейский рынок и обогнать там по продажам «трёшку» BMW, разрабатывает компактный кроссовер Model Y, который должен встать на конвейер 2020 году.

Теги: Авто и бизнес , Tesla , американские электромобили , Илон Маск , электромобили , Model 3 , Tesla
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