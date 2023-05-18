Недавно в столице завершилась выставка «Мотовесна 2023», доказав: моторынок в России – живее всех живых! Доказательство тому – более 60 000 посетителей за три дня и 250 различных стендов. Скутеры, квадроциклы, полноразмерные мотоциклы, инновационные новинки, а также горячие девушки и красочная шоу-программа – поистине брутальная атмосфера, и эмоции били через край. Еще бы, ведь традиционно «Мотовесна» — это открытие сезона!

В этом году много новинок приехали из Юго-Восточной Азии (что неудивительно), но были представлены и новые имена. Например, впервые в Россию приехали мотоциклы легендарной итальянской марки Benelli (к слову, компания сама признала, что «Мотовесна» — центровое событие в индустрии, которое отлично подходит для презентации бренда). Зрители не обошли вниманием и новинки от VOGE, которые представляют собой прекрасное сочетание классики и современности; кстати, две новинки — VOGE 525 DCX и VOGE АCX – поступят в продажу только в июле, но ознакомиться с характеристиками можно было уже сейчас.

Если есть мотоцикл, то инструменты к нему никогда лишними не будут, поэтому очень органично смотрелся на выставке стенд «ЕРМАК» — российских инструментов с мужским характером. Они подходят и для домашнего, и для профессионального ремонта, а также давно заняли свое почетное место на полке у легендарного бойца MMA Сергея Харитонова. Проверить их в деле может каждый, притом почти не потратившись: с 17 по 25 мая в «Галамарте» действует акция «Скидка -30% на авто- и электроинструменты». Дрели-шуруповерты, электрические лобзики, перфораторы, тепловые пушки, шлифовальные машины, целые наборы в компактных кейсах – настоящий мужской рай (и классный вариант для подарка на любой праздник!)

Партнёрский материал