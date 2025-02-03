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Техосмотр автомобилей в России может ещё подорожать

03.02.2025 59 0 0

С предложением повысить минимальные тарифы на эту услугу со следующего года выступила Федеральная антимонопольная служба.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста ТС) был отменён в конце 2021 года. При этом в некоторых случаях получение диагностической карты по-прежнему является необходимым. Это относится к собственникам коммерческого транспорта, в том числе такси, к тем, кто намерен выезжать на автомобиле в другую страну, к тем, кто продаёт свою машину (в случае, если ей более четырёх лет), а также к тем, кто намерен узаконить изменения, внесённые в конструкцию автомобилей (в том числе установку газобаллонного оборудования).

Фото: Wavebreakmedia, depositphotos.com

Напомним, стоимость техосмотра устанавливается на региональном уровне. Как сообщает «Коммерсант», сейчас Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект поправок в ведомственный приказ, согласно которому рассчитывается размер платы за проведение технического осмотра ТС (с 2022 года он используется для проведения ежегодной индексации тарифов). Документ с поправками размещён на сайте regulation.gov.ru.

В ФАС объяснили необходимость внесения поправок в приказ тем, что с 1 октября 2024 года был изменён Налоговый кодекс РФ. Дело в том, что льготу в виде освобождения от оплаты НДС для операторов техосмотра признали «не соответствующей критериям эффективности» и, соответственно, отменили. Так что теперь компаниям, которые оказывают услуги ТО, необходимо платить НДС.

Поправки ФАС предлагают учитывать этот налог в минимально допустимых тарифах на техосмотр, которые начнут действовать с 2026 года. Соответствующий пункт предполагается вписать в методику, которой пользуются операторы ТО. Эти тарифы должны быть утверждены до 20 декабря 2025-го.

Фото: AndreyPopov, depositphotos.com

Ранее операторы ТО жаловались на низкие тарифы, которые не позволяли окупать расходы, так что неудивительно, что они эту идею поддержали. Если поправки ФАС будут поддержаны и вступят в силу, со следующего года цена техосмотра может вырасти почти на 50%.

Как стало известно ранее, с 1 января 2025 года для владельцев легковых автомобилей стоимость ТО выросла примерно на 7,3 – 7,5% в зависимости от субъекта РФ. В большинстве регионов услуга технического осмотра «легковушки» сейчас обходится автовладельцам в 1097 – 1098 рублей, хотя в некоторых – дороже: так, в Краснодарском крае цена равна 1,56 тыс. рублей, а в Амурской области – 1,69 тыс. рублей.

Сегодня российские власти продолжают обсуждать и то, кто должен контролировать рынок техосмотра. На сегодняшний день аккредитацией операторов ТО, которых в общей сложности насчитывается порядка 3,9 тыс., по-прежнему занимается Российский союз автостраховщиков. Ранее функцию надзора предлагалось отдать Росаккредитации, однако соответствующее решение пока так и не было принято.

Россия авто и общество техосмотр законы
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