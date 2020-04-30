Тинькофф запустил онлайн-сервис прямого автокредитования для дилеров и покупателей машин

Модуль сервиса онлайн-автокредитования размещается на сайтах дилерских центров на страницах с автомобилями. Покупатель может с помощью простого и понятного интерфейса заполнить заявку на кредит для покупки машины и в течение 45 минут узнать решение банка, которое появится в системе дилера.
После этого клиенту остается только оформить покупку автомобиля в салоне — ему не нужно еще раз заполнять заявку на кредит в дилерском центре и повторно ждать ее одобрения.
Дилерским центрам сервис Тинькофф поможет увеличить продажи и доход:
- Тинькофф, в отличие от аналогичных сервисов на рынке, не взимает комиссию с дилеров;
- Клиентский путь максимально упрощается и сокращается при оформлении кредита;
- С помощью расширенной заявки сотрудники дилерских центров могут запрашивать кредиты для покупателя также в других банках.
Сейчас к сервису Тинькофф подключились уже 15 дилерских центров разных городах России. В дальнейших планах — подключить к нему непосредственно автопроизводителей и автомобильные классифайды.
«Сегодня на рынке существует несколько способов подать заявку на автокредит через банковские сервисы, но они либо устарели, либо не очень удобны для клиента: нужно посещать салон для подачи заявки на кредит или повторно подавать заявку на месте в салоне, если она уже ранее была подана в онлайне.
Посреднические сервисы предлагают более комфортные условия, но при этом берут плату за свои услуги, что не устраивает многих дилеров. Тинькофф уже является одним из лидеров автокредитования в России, мы работаем с дилерами по всей стране, поэтому мы решили создать удобный и выгодный сразу для всех сервис — и для дилеров, и для покупателей».
Согласно глобальным исследованиям, 50% покупателей автомобилей начинают процесс покупки в онлайне, в России, по статистике игроков рынка, этот показатель достигает 20%. Новый сервис Тинькофф поможет клиентам оперативно получить кредит, и в случае, если дилер продает автомобили дистанционно, завершить покупку, даже не выходя из дома.
Аналогичная онлайн-форма Тинькофф уже работает на классифайдах Auto.ru и Drom.ru для покупки в кредит автомобиля с пробегом.
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