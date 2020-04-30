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  • Тинькофф запустил онлайн-сервис прямого автокредитования для дилеров и покупателей машин

Тинькофф запустил онлайн-сервис прямого автокредитования для дилеров и покупателей машин

30.04.2020 70 0 0

Тинькофф запустил первый банковский онлайн-сервис для автомобильных дилерских центров, который позволяет покупателям оформлять заявку и получать кредит в Тинькофф на покупку автомобиля, не выходя из дома.

 

Модуль сервиса онлайн-автокредитования размещается на сайтах дилерских центров на страницах с автомобилями. Покупатель может с помощью простого и понятного интерфейса заполнить заявку на кредит для покупки машины и в течение 45 минут узнать решение банка, которое появится в системе дилера.

После этого клиенту остается только оформить покупку автомобиля в салоне — ему не нужно еще раз заполнять заявку на кредит в дилерском центре и повторно ждать ее одобрения.

Дилерским центрам сервис Тинькофф поможет увеличить продажи и доход:

  • Тинькофф, в отличие от аналогичных сервисов на рынке, не взимает комиссию с дилеров;
  • Клиентский путь максимально упрощается и сокращается при оформлении кредита;
  • С помощью расширенной заявки сотрудники дилерских центров могут запрашивать кредиты для покупателя также в других банках.

Сейчас к сервису Тинькофф подключились уже 15 дилерских центров разных городах России. В дальнейших планах — подключить к нему непосредственно автопроизводителей и автомобильные классифайды.

Кирилл Григорьев, руководитель управления автокредитования Тинькофф

«Сегодня на рынке существует несколько способов подать заявку на автокредит через банковские сервисы, но они либо устарели, либо не очень удобны для клиента: нужно посещать салон для подачи заявки на кредит или повторно подавать заявку на месте в салоне, если она уже ранее была подана в онлайне.

Посреднические сервисы предлагают более комфортные условия, но при этом берут плату за свои услуги, что не устраивает многих дилеров. Тинькофф уже является одним из лидеров автокредитования в России, мы работаем с дилерами по всей стране, поэтому мы решили создать удобный и выгодный сразу для всех сервис — и для дилеров, и для покупателей».

Согласно глобальным исследованиям, 50% покупателей автомобилей начинают процесс покупки в онлайне, в России, по статистике игроков рынка, этот показатель достигает 20%. Новый сервис Тинькофф поможет клиентам оперативно получить кредит, и в случае, если дилер продает автомобили дистанционно, завершить покупку, даже не выходя из дома.

Аналогичная онлайн-форма Тинькофф уже работает на классифайдах Auto.ru и Drom.ru для покупки в кредит автомобиля с пробегом.

Россия

 

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