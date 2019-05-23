ТО по-новому: принят закон о фотосъёмке техосмотра автомобилей

ТО по-новому: принят закон о фотосъёмке техосмотра автомобилей

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Норма призвана сократить количество «серых» диагностических карт, которые выдаются собственникам машин без проведения проверки.
 

Госдума РФ сегодня, 23 мая 2019 года, в третьем и окончательном чтении приняла проект с поправками в закон о техосмотре транспортных средств. Речь идёт, в частности, о введении обязательной фотофиксации процесса прохождения ТО. На снимках нужно запечатлеть автомобиль с номерами, также у файлов должны быть зафиксированы координаты. Раньше предполагалось вести также видеосъёмку процесса осмотра, но в итоге от этого пункта решено было отказаться.

Male mechanic examining car using flashlight

Контролировать соблюдение правил со стороны операторов ТО доверят Министерству внутренних дел (МВД). Все данные из пунктов техосмотра будут передаваться по интернету в облачное хранилище ведомства. Пока что базы данных нет, но МВД намеревается её создать.

Закон, окончательно одобренный Госдумой, также предполагает, что диагностическая карта станет электронной. Предполагается, что по итогам проверки машины владельцам больше не будут выдавать привычный лист формата А4. Но в случае необходимости водители смогут бесплатно получить выписку из системы ЕАИСТО (эта база пока что тоже не введена в эксплуатацию).

Close-up of auto mechanic using laptop

Согласно документу, все операторы ТО должны будут рассчитать пропускную способность каждого пункта техосмотра. Количество проведенных в таком пункте проверок не может превышать значение пропускной способности, которое указано в реестре операторов техосмотра (находится под контролем РСА).

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на которого ссылается «РГ», усиление контроля за техосмотром автомобилей позволит сократить количество аварий, которые происходят из-за неисправных машин. Кстати, в 2019-ом зафиксировано увеличения числа таких ДТП. Всего за январь-апрель произошло 1 733 инцидента (больше на 3,6% чем годом ранее). В них погибло 270 человек (больше на 14,9%), было ранено 2 518 участников (больше на 5,8%).

traffic security camera.

Помимо этого, после того, как закон вступит в силу, сократится и уровень коррупции в этой сфере бизнеса. По подсчётам, сейчас около 80% автовладельцев покупают так называемые «серые» диагностические карты. То есть платят деньги за документ, но при этом сотрудники пункта ТО машину на самом деле не проверяют.

Некоторые автовладельцы просто не проходят техосмотр. Согласно нынешним нормам, этот «листок» нужен только при оформлении ОСАГО. Требовать предъявить его не имеют права даже сотрудники ГИБДД, которые останавливают машину для проверки документов, ведь он не входит в число тех, которые у водителя должны быть всегда с собой. Однако в скором времени всё, скорее всего, изменится. Так, власти думают ввести штраф в размере 2 тыс. рублей за езду без вовремя пройденного ТО. Проверять его наличие будут дорожные камеры. Так что наказывать водителей за это не начнут до тех пор, пока не заработает новая информационная база.

Нынешний законопроект должен пройти ещё несколько инстанций. Его нормы вступят в силу через год со дня его официального опубликования.

Авто и общество В России Закон диагностическая карта операторы техосмотра техосмотр
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