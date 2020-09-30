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  • ТО снова становится обязательным: ОСАГО перестанут продавать без техосмотра

ТО снова становится обязательным: ОСАГО перестанут продавать без техосмотра

30.09.2020 112 0 0

Автовладельцам, которые ранее оформили полис без диагностической карты, нужно её получить и уведомить об этом своего страховщика.

 

Пандемия коронавируса (Covid-19) внесла свои коррективы в жизнь россиян. Так, в конце мая в силу вступили поправки, согласно которым страховщики получили возможность продавать полисы ОСАГО водителям, у которых нет действующей диагностической карты (этот документ выдаётся по итогам проведения техосмотра). Такое решение было принято из-за того, что операторы ТО не работали (из-за «ковидных» ограничений), так что многие автовладельцы не могли своевременно оформить «автогражданку».

Эта мера была временной, теперь же срок её действия подошёл к концу: с 1 октября 2020-го возобновляется старый порядок оформления полиса, при котором диагностическая карта снова становится обязательной (требование не распространяется на новые машины).

Напомним, согласно действующим с апреля 2020-го нормам, от прохождения техосмотра освобождены принадлежащие физлицам легковые автомобили и мотоциклы в возрасте до четырёх лет. Тот транспорт, которому меньше десяти лет, необходимо проверять раз в два года, старше – раз в год. В свою очередь, грузовым машинам с максимальной массой от 3,5 тонн, автомобилям со спецсигналами и учебному транспорту требуется проходить ТО раз в год, а если ТС старше пяти лет – раз в полгода.

Стоит отметить, что на самом деле пройти ТО в итоге придётся всем: автовладельцы, которые оформили ОСАГО во время действия «упрощённого режима», должны будут получить диагностическую карту в течение ближайшего месяца – до 31 октября – и уведомить об этом своего страховщика. Дело в том, что у страховых компаний после этой даты появится право подать регрессный иск к клиенту, в случае, если он станет участником аварии и у него не будет вовремя пройденного техосмотра.

Любопытно, что у властей есть право продлить срок действия временных мер по продаже полисов «автогражданки» без диагностических карт. Так, максимально они могли бы отодвинуть эту дату ещё на 90 дней. И возможно, они могли бы прийти к такому решению, если учесть, что в последнее время количество зарегистрированных заражённых коронавирусом в стране заметно выросло (власти уже начали поговаривать о вероятности возвращения части ограничений).

Однако, вероятнее всего, на такой шаг они не пойдут: операторы техосмотра ещё в июне просили ввести запрет на продажу ОСАГО без диагностических карт. Ведь многие компании вернулись к работе, однако аудитория клиентов из-за «льготного периода» заметно поредела. Ранее мы сообщали о том, что 120 операторов ТО написали соответствующее коллективное письмо и направили его президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В следующем году сферу техосмотра ждут масштабные перемены. Реформа, которая стартует в начале марта, предполагает ужесточение требований к операторам ТО, введение повышенных штрафов для них за нарушения, введение обязательной фотосъёмки проверяемых автомобилей, а также перевод диагностических карт только в электронный формат (сейчас автовладельцам на руки выдаётся лист формата А4).

Ранее мы сообщали о том, в сфере ТО могут ввести минимальный размер платы. Дело в том, что сейчас все регионы определяют стоимость услуги самостоятельно, ориентируясь только на «предельный» размер тарифа (он определяется согласно методике Федеральной службы по тарифам, которая действует с 2012 года). Предполагается, что такая мера поможет в борьбе с недобросовестными игроками рынка, которые выдают диагностические карты, не осматривая автомобиль (и берут за это меньше денег, чем компании, работающие по закону).

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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