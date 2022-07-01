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  • Только автоматическая фиксация: сотрудников ГИБДД лишили ручных радаров

Только автоматическая фиксация: сотрудников ГИБДД лишили ручных радаров

01.07.2022 119 0 0

Запрет на использование таких устройств поступил от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

 

В России в текущем году заметно увеличилось количество штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выписаны по материалам, полученным с дорожных камер. Так, за первые за пять месяцев 2022-го в общей сложности было вынесено 60 млн. постановлений: как отметили в ГИБДД, этот результат на 28,7% больше по сравнению с показателем января-мая прошлого года.

Как рассказали в ведомстве, в стране сейчас работает 23,4 тыс. передвижных и стационарных дорожных камер. На долю «писем счастья», составленных с их помощью, приходится большая часть – 84,9% – от общего количества штрафов, выписанных водителям в РФ. Отметим, сотрудники ГИБДД для выявления нарушителей используют в том числе ручные радары, однако эта практика отныне должна быть завершена.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение запретить сотрудникам ГИБДД использовать в повседневной деятельности мобильные средства фиксации, работающие в ручном режиме, об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк. По её словам, роль в ведении этого запрета сыграло снижение на треть количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за нарушений скоростного режима. Правда, соответствующими статистическими данными в ведомстве не поделились.

Ещё в ведомстве отметили, что те стационарные и передвижные комплексы, которые до недавнего времени использовались в ручном режиме, в дальнейшем можно будет использовать для работы в автоматическом режиме.

Отметим, в РФ могут увеличить максимально допустимый скоростной лимит. Речь пока идёт только о некоторых участках платных дорог, где уже сейчас разрешено разгоняться до 130 км/ч. Там, ограничение могут повысить до 150 км/ч, об этом совсем недавно рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, предложение ранее уже было поддержано Минтрансом.

На днях законодатели в очередной раз предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости. Напомним, такая практика применялась с 2013 года и была официально отменена в 2021-ом. Для этого использовался замер показателей в определённых местах – к примеру, на въезде и на выезде из небольшого населённого пункта. После по формуле, включающей в себя расстояние между точками и потраченное на путь время, высчитывалась средняя скорость движения. В итоге, если показатель превышал допустимый, автовладельцы получали «письмо счастья».

В рамках этого же пакета поправок предложено увеличить максимальный размер взыскания за повторное превышение скоростного лимита на 40-60 км/ч 2000-5000 рублей (сейчас «вилка» от 2000 до 2500 рублей). Помимо этого штрафы за мелкие нарушения ПДД – к примеру, забытые дома права – могут заменить наименее строгой мерой, а точнее предупреждением (сейчас применяется штраф в размере 500 рублей).

Россия ГИБДД ПДД законы

 

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