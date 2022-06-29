В РФ не накажут за мелкие нарушения ПДД, но вернут штрафы за превышение средней скорости

В России тех, кто игнорирует ПДД, наказывают в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Законодатели давно решили, что этот документ нуждается в серьёзных поправках, которые должны коснуться в том числе «водительской» статьи КоАП. Однако сам процесс разработки изменений затянулся. Напомним, проектом уже несколько лет занимается Минюст, появилось уже несколько редакций, но одобрения ни одна из них пока так и не получила.



Не исключено, что в проект внесут новые поправки: как сообщают «Известия», соответствующий документ уже подготовлен и в дальнейшем будет внесён на рассмотрение в Госдуму РФ. Он предполагает, что штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения могут заменить наименее строгой мерой – предупреждением.

В список таких мелких правонарушений водителей входят, к примеру, «грязный», то есть нечитаемый из-за погодных условий автомобильный номер, сюда же можно отнести забытые дома водительское удостоверение и автомобильные документы, а также сменить наказание хотят за указатель поворота, который не был включён в нужный момент. Кроме того, поправки предлагают ограничиться предупреждением, а не штрафом, в случае, если у остановленного для проверки автомобиля обнаружатся мелкие неисправности.



Инициаторы считают, что указанное нововведение необходимо, чтобы снизить административную нагрузку на тех автомобилистов, которые допустили незначительные нарушения ПДД (ими называет те, которые не ведут к фатальным последствиям). Внесение поправок законодатели называют вынужденной мерой. Согласно пояснительной записке, «если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта».



Однако на этом поправки не заканчиваются: за некоторые другие нарушения предлагается наказывать водителей более строго. Так, инициаторы выступают за увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности с 1000 до 5000 рублей. Ещё может вырасти максимальный размер взыскания за повторное превышение скоростного лимита на 40-60 км/ч, сейчас – от 2000 до 2500 рублей, предлагается – от 2000 до 5000 рублей.

Кроме того, в документе указано, что нужно вернуть штрафы за превышение средней скорости. Напомним, такая практика применялась с 2013 года и была официально отменена в 2021-ом. Для этого ранее использовали замер показателей в определённых местах – к примеру, на въезде и на выезде из небольшого населённого пункта. После высчитывалась средняя скорость движения: по формуле, включающей в себя расстояние между точками и потраченное на путь время. В итоге, если показатель превышал допустимый, автовладельцам присылали «письмо счастья». Теперь законодатели периодически поднимают вопрос о необходимости возвращения этой нормы.

