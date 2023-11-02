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  • Только что добравшийся до России седан Geely Emgrand сменил марку и мотор

Только что добравшийся до России седан Geely Emgrand сменил марку и мотор

02.11.2023 206 0 0

Четырехдверку начали выпускать в Малайзии под местным брендом Proton. От китайского исходника такая модель отличилась дизайном и начинкой.

Вот уже несколько лет как малазийский автопроизводитель Proton находится под контролем «поднебесного» холдинга Geely Auto, так что нет ничего удивительного в том, что линейку марки пополнили модели, сделанные из «китайцев». Первенцем стал кроссовер Proton X70, он же прежний Geely Boyue (у нас представлен рестайлинговый SUV – под именем Atlas Pro). Затем на рынок вышли компактный паркетник Proton X50 и трехрядный кросс Proton X90, то есть дореформенный Geely Binyue/Coolray и модернизированный Geely HaoYue/Okavango соответственно. Ну а теперь Proton разбавил гамму «заимствованных» моделей седаном: производство новинки только что стартовало в Малайзии, местные дилеры уже принимают заказы.

Четырехдверку назвали Proton S70, под этим индексом скрывается переделанный Geely Emgrand актуального поколения. Кстати, исходный седан лишь накануне обрел прайс-лист в России. Внешне от Эмгранда модель Proton отличается оформлением передней части: у S70 своя радиаторная решетка с точечным рисунком вместо вертикальных полосок. Разумеется, еще заменили эмблему и шильдики.

Proton S70
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Geely Emgrand
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В салоне Proton S70 – иной руль, вдобавок седан получил двухэтажный центральный тоннель, тогда как у Geely Emgrand он сплошной. В остальном внутри машины повторяют друг друга, не считая, конечно, расположения «баранки» (в Малайзии левостороннее движение). В списке оборудования Proton S70 (в зависимости от комплектации) значатся мультимедиа-система с «парящим» планшетом, виртуальная приборка, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, круиз-контроль и камеры кругового обзора.

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Если Geely Emgrand на всех рынках, включая Россию, имеет бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, то малазийский седан оснащен турбомотором аналогичного объема. Других официальных подробностей о двигателе Proton S70 пока нет, но местные профильные СМИ считают, что модели досталась турботройка от кросса Proton X50. На паркетнике этот мотор выдает 150 или 170 л.с. А еще четырехдверке Proton досталась семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, тогда как у Эмгранда – вариатор или шестиступенчатый классический автомат (причем 6АКП пока только в РФ и Казахстане).

В Малайзии продажи седана Proton S70 стартуют в ближайшее время. Вероятно, позже модель отправят на экспорт: Протоны поставляют, например, в ЮАР.

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