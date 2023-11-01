Седан Geely Emgrand для России: полный прайс-лист

Появление в РФ седана Geely Emgrand актуального поколения местное подразделение марки анонсировало на прошлой неделе, и тогда же был раскрыт состав комплектаций. Ну а теперь объявлены цены. Напомним, четырехдверка Джили уже была представлена в России – машины прежней генерации у нас продавали под именами EC7 и Emgrand 7.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Нынешний Эмгранд-седан в строю с 2021 года, в его основе лежит платформа BMA, на которой также построен хорошо знакомый россиянам паркетник Geely Coolray. Длина четырехдверки равна 4638 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок, например, к Kia Cerato. Паспортный дорожный просвет российской версии Geely Emgrand – 151 мм, объем багажника – 500 литров.



К нам поставляют машины с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 с непосредственным впрыском, мотор выдает 122 л.с. и 152 Нм, он может «питаться» АИ-92. Российскому седану положены пятиступенчатая механика или классический шестиступенчатый автомат. Кстати, 6АКП еще есть у Geely Emgrand в Казахстане, тогда как на родине и в других странах предложен вариатор. Заявлено, что первую «сотню» наш седан с 5МКП наберет за 12,9 секунды, с автоматом – за 12,6 секунды. Максимальная скорость едина для обеих модификаций – 180 км/ч.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В России новый Geely Emgrand предложен в четырех комплектациях по цене от 1 999 990 до 2 479 990 рублей (без учета акций). В арсенале базовой Standard значатся: 15-дюймовые стальные диски, галогеновые фары, светодиодные ДХО, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, тканевая обивка, регулировка руля по вылету и высоте, кондиционер, аналоговая приборка с экранчиком на 3,5 дюйма, мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем, пара подушек безопасности и электронная система курсовой устойчивости. В версии Comfort появляются подогрев форсунок омывателя лобового стекла, задний парктроник, обогрев передних сидений, USB-разъем для пассажиров второго ряда, однозонный климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания машины на месте.



Комплектации и цены Geely Emgrand

Комплектация 1.5 (122 л.с.), 5МКП 1.5 (122 л.с.), 6АКП Standard 1 999 990 рублей - Comfort 2 059 990 рублей 2 209 990 рублей Luxury - 2 299 990 рублей Flagship - 2 479 990 рублей

Начиная с исполнения Luxury седан комплектуется исключительно 6АКП, в список оборудования этого варианта еще входят 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев руля (сама баранка – кожаная), камера заднего вида и круиз-контроль. Топовый Geely Emgrand Flagship – это 17-дюймовые колеса, люк с электроприводом и шторкой, «кожаный» салон, электрорегулировки кресла водителя, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и такого же размера планшет мультимедиа, боковые подушки и шторки безопасности, система бесконтактного открывания багажника.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Конкуренты? Сопоставимый по размерам седан BAIC U5 Plus с атмосферником 1.5 (105 л.с.) и 5МКП по прайсу сейчас стоит от 2 045 000 рублей, та же модель с вариатором обойдется минимум в 2 115 000 рублей. Цена Omoda S5 с атмосферным мотором 1.5 (113 л.с.) начинается с 2 319 900 рублей, при этом четырехдверка Омоды по умолчанию имеет вариатор. Ну а седан Kaiyi E5 доступен только с турбочетверкой 1.5 (147 л.с.) и CVT по цене от 2 195 000 рублей.



«Живые» продажи Geely Emgrand стартуют в России в ближайшее время.