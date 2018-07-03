ТОП-10 электромобилей рынка США

Подведены итоги продаж электрических автомобилей на американском рынке в текущем году.

Десятка наиболее востребованных электромобилей в Соединенных Штатах определена по результатам продаж в январе-мае 2018 года. Регулярным обновлением рейтинга занимается издание InsideEVs.com.

Наименьшей популярностью среди американских покупателей пользуется электромобиль BMW i3. Хэтчбек в текущем году разошелся тиражом 2 924 единицы. На ступеньку выше расположился американский Mondeo с электрической силовой установкой – объем продаж Ford Fusion Energi составил 3 698 штук (около 750-800 штук в месяц).

Место Модель Количество проданных экземпляров (штук) 1 Tesla Model 3 18 305 2 Toyota Prius Prime 12 018 3 Tesla Model S 8 070 4 Tesla Model X 6 975 5 Chevrolet Bolt 6 775 6 Chevrolet Volt 6 478 7 Nissan Leaf 5 292 8 Honda Clarity Plug-in Hybrid 5 225 9 Ford Fusion Energi 3 698 10 BMW i3 2 924

Продажи Honda Clarity Plug-in Hybrid в США начались в ноябре прошлого года и с каждым месяцем росли. В мае было реализовано 1 639 машин, а за пять месяцев 2018 года – 5 225 седанов. Немного оторвался от модели Хонда электрохэтч Nissan Leaf – 1 576 единиц в мае и 5 292 автомобилей за пять месяцев текущего года.

Объем продаж Chevrolet Volt составил 6 478 экземпляров, а Chevrolet Bolt немного больше – 6 775 штук. Tesla Model X занимает четвертую строчку – владельцами этого кроссовера стали 6 975 американцев. «Бронза» досталась Tesla Model S с 8 070 проданными экземплярами. «Серебро» у Toyota Prius Prime (12 018 штук), а лидером стала Tesla Model 3 – 18 305 электромобилей обрели своих владельцев в 2018 году.

На российском рынке совсем продажи электромобилей носят совсем другой порядок цифр. В период с января по май текущего года владельцами электрических моделей в нашей стране стал 41 человек, причем в мае было куплено 13 машин.