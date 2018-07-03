ТОП-10 электромобилей рынка США

Десятка наиболее востребованных электромобилей в Соединенных Штатах определена по результатам продаж в январе-мае 2018 года. Регулярным обновлением рейтинга занимается издание InsideEVs.com.
Наименьшей популярностью среди американских покупателей пользуется электромобиль BMW i3. Хэтчбек в текущем году разошелся тиражом 2 924 единицы. На ступеньку выше расположился американский Mondeo с электрической силовой установкой – объем продаж Ford Fusion Energi составил 3 698 штук (около 750-800 штук в месяц).
|Место
|Модель
|Количество проданных экземпляров (штук)
|1
|Tesla Model 3
|18 305
|2
|Toyota Prius Prime
|12 018
|3
|Tesla Model S
|8 070
|4
|Tesla Model X
|6 975
|5
|Chevrolet Bolt
|6 775
|6
|Chevrolet Volt
|6 478
|7
|Nissan Leaf
|5 292
|8
|Honda Clarity Plug-in Hybrid
|5 225
|9
|Ford Fusion Energi
|3 698
|10
|BMW i3
|2 924
Продажи Honda Clarity Plug-in Hybrid в США начались в ноябре прошлого года и с каждым месяцем росли. В мае было реализовано 1 639 машин, а за пять месяцев 2018 года – 5 225 седанов. Немного оторвался от модели Хонда электрохэтч Nissan Leaf – 1 576 единиц в мае и 5 292 автомобилей за пять месяцев текущего года.
Объем продаж Chevrolet Volt составил 6 478 экземпляров, а Chevrolet Bolt немного больше – 6 775 штук. Tesla Model X занимает четвертую строчку – владельцами этого кроссовера стали 6 975 американцев. «Бронза» досталась Tesla Model S с 8 070 проданными экземплярами. «Серебро» у Toyota Prius Prime (12 018 штук), а лидером стала Tesla Model 3 – 18 305 электромобилей обрели своих владельцев в 2018 году.
На российском рынке совсем продажи электромобилей носят совсем другой порядок цифр. В период с января по май текущего года владельцами электрических моделей в нашей стране стал 41 человек, причем в мае было куплено 13 машин.
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч
Кросс-купе Renault на платформе Дастера: первые изображения
Тест: что тебе стоит купить, Volkswagen Touareg Typ 7L или BMW X5 E53?