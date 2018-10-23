ТОП-10 самых популярных «китайцев» в РФ: лишь один седан, остальные – кроссоверы

ТОП-10 самых популярных «китайцев» в РФ: лишь один седан, остальные – кроссоверы

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Большинство китайских марок, представленных на российском рынке, решило сосредоточиться на продажах вседорожников.

В январе-сентябре 2018 года объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей «поднебесных» марок в РФ составил 25 061 единицу, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди китайских брендов по итогам первых девяти месяцев 2018-го по-прежнему лидирует Lifan, показавший практически тот же результат, что и год назад, – 11 227 экземпляров (в январе-сентябре 2017-го – 11 274 штуки). На второй строчке находится Chery, причем эта марка значительно отстает (4179 штук, динамика – также 0%). Далее следуют Geely (1936 единиц, +14%) и Zotye (2047 штук, +190%), а замыкает пятерку самых популярных китайских марок Haval (1838 единиц, +39%).

Lifan X60

Lifan X60

Самым продаваемым «китайцем» в России остается кроссовер Lifan X60 – в январе-сентябре модель разошлась по стране тиражом в 2676 экземпляров, что на 51% меньше, чем годом ранее. Покупателей у «шестидесятого» оттягивают не только модели марок-конкурентов, но и два «свежих» кросса Lifan – заднеприводный Myway (2489 единиц, второе место в ТОП-10) и X70 (1913 штук, шестая строчка в рейтинге). Кстати, нынешний год должен стать последним для X60, его преемником является «семидесятый».

Третья строчка в ТОП-10 досталась Chery Tiggo 3, нарастившему продажи на 45% до 2445 единиц. За ним идет псевдокросс Lifan X50 (2217 единиц), а замыкает пятерку лидеров паркетник Zotye T600, продажи которого выросли почти в три раза (2046 штук).

ТОП-10 самых продаваемых в РФ китайских моделей по итогам января-сентября 2018 г.

Место Модель Продажи в январе-сентябре 2018 года (шт.) Продажи в январе-сентябре 2017 года (шт.) Разница
1 Lifan X60 2676 5460 -51%
2 Lifan Myway 2489 (в продаже с октября 2017-го)
3 Chery Tiggo 3 2445 1683 +45%
4 Lifan X50 2217 3151 -30%
5 Zotye T600 2046 701 +192%
6 Lifan X70 1913 (в продаже с апреля 2018-го)
7 Lifan Solano 1809 2531 -28%
8 Geely Atlas 1497 (в продаже с февраля 2018-го)
9 Haval H6 1262 1015 +24%
10 Changan CS35 1201 1047 +15%
1 / 2
Chery Tiggo 3
2 / 2
Zotye T600

Отметим, в ТОП-10 самых востребованных моделей китайских марок вошел лишь один седан – Lifan Solano, который теряет покупателей (1809 единиц, -28%). Если согласиться с позиционированием Lifan X50 (производитель относит эту модель к сегменту SUV), то все остальные участники рейтинга – это кроссоверы. Впрочем, многие китайские марки, представленные в России, решили сосредоточиться именно на вседорожниках. Помимо Лифана, предлагающего седаны Солано и Murman, «четырехдверки» пока еще имеются в линейках Geely (Emgrand 7 и Emgrand GT) и FAW (Oley). При этом, за исключением Lifan Solano, у остальных китайских седанов продажи мизерные: Geely Emgrand 7 за девять месяцев 2018-го обрел лишь 136 новых владельцев, дорогие Geely Emgrand GT и Lifan Murman за указанный период разошлись по РФ тиражами в 10 и 119 экземпляров соответственно, а дилеры FAW реализовали 175 машин Oley.

Актуальные цены моделей китайских марок можно посмотреть в новом разделе Kolesa.ru «Авто у дилеров».

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , российский авторынок , Changan , Chery , Dongfeng , FAW , Geely , Haval , Lifan , Zotye
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