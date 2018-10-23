В январе-сентябре 2018 года объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей «поднебесных» марок в РФ составил 25 061 единицу, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди китайских брендов по итогам первых девяти месяцев 2018-го по-прежнему лидирует Lifan, показавший практически тот же результат, что и год назад, – 11 227 экземпляров (в январе-сентябре 2017-го – 11 274 штуки). На второй строчке находится Chery, причем эта марка значительно отстает (4179 штук, динамика – также 0%). Далее следуют Geely (1936 единиц, +14%) и Zotye (2047 штук, +190%), а замыкает пятерку самых популярных китайских марок Haval (1838 единиц, +39%).
Самым продаваемым «китайцем» в России остается кроссовер Lifan X60 – в январе-сентябре модель разошлась по стране тиражом в 2676 экземпляров, что на 51% меньше, чем годом ранее. Покупателей у «шестидесятого» оттягивают не только модели марок-конкурентов, но и два «свежих» кросса Lifan – заднеприводный Myway (2489 единиц, второе место в ТОП-10) и X70 (1913 штук, шестая строчка в рейтинге). Кстати, нынешний год должен стать последним для X60, его преемником является «семидесятый».
Третья строчка в ТОП-10 досталась Chery Tiggo 3, нарастившему продажи на 45% до 2445 единиц. За ним идет псевдокросс Lifan X50 (2217 единиц), а замыкает пятерку лидеров паркетник Zotye T600, продажи которого выросли почти в три раза (2046 штук).
ТОП-10 самых продаваемых в РФ китайских моделей по итогам января-сентября 2018 г.
|Место
|Модель
|Продажи в январе-сентябре 2018 года (шт.)
|Продажи в январе-сентябре 2017 года (шт.)
|Разница
|1
|Lifan X60
|2676
|5460
|-51%
|2
|Lifan Myway
|2489
|(в продаже с октября 2017-го)
|—
|3
|Chery Tiggo 3
|2445
|1683
|+45%
|4
|Lifan X50
|2217
|3151
|-30%
|5
|Zotye T600
|2046
|701
|+192%
|6
|Lifan X70
|1913
|(в продаже с апреля 2018-го)
|—
|7
|Lifan Solano
|1809
|2531
|-28%
|8
|Geely Atlas
|1497
|(в продаже с февраля 2018-го)
|—
|9
|Haval H6
|1262
|1015
|+24%
|10
|Changan CS35
|1201
|1047
|+15%
Отметим, в ТОП-10 самых востребованных моделей китайских марок вошел лишь один седан – Lifan Solano, который теряет покупателей (1809 единиц, -28%). Если согласиться с позиционированием Lifan X50 (производитель относит эту модель к сегменту SUV), то все остальные участники рейтинга – это кроссоверы. Впрочем, многие китайские марки, представленные в России, решили сосредоточиться именно на вседорожниках. Помимо Лифана, предлагающего седаны Солано и Murman, «четырехдверки» пока еще имеются в линейках Geely (Emgrand 7 и Emgrand GT) и FAW (Oley). При этом, за исключением Lifan Solano, у остальных китайских седанов продажи мизерные: Geely Emgrand 7 за девять месяцев 2018-го обрел лишь 136 новых владельцев, дорогие Geely Emgrand GT и Lifan Murman за указанный период разошлись по РФ тиражами в 10 и 119 экземпляров соответственно, а дилеры FAW реализовали 175 машин Oley.
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