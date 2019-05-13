ТОП-10 SUV России: «плюс» Дастера впервые за долгое время и возвращение Kodiaq
По данным Ассоциации европейского бизнеса, лидером сегмента SUV в нашей стране по-прежнему остается компактный паркетник Hyundai Creta: в минувшем месяце выбор на «корейце» остановили 6123 клиента, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Таким образом, Крета вот уже почти два с половиной года удерживает титул самого продаваемого кроссовера РФ. Кстати, в других странах модель Hyundai скоро сменит поколение – в Китае кросс второй генерации появится уже в 2019-м, а в 2020-м новая Creta доберется до Индии. Российской же версии еще только предстоит рестайлинг.
На второй строчке в апрельском ТОП-10 самых популярных SUV России находится Renault Duster: он разошелся тиражом в 3620 экземпляров – на 3% больше, чем годом ранее. Отметим, пусть это и не значительный «плюс», но все же впервые за последние семь месяцев Дастер продемонстрировал положительную динамику (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). А вот кроссовера второго поколения нам, как и в случае с Creta, придется еще подождать, ведь все силы Renault сейчас брошены на запуск купеобразного паркетника Arkana.
Третье место в свежем рейтинге, как и в марте, досталось Volkswagen Tiguan – 2847 реализованных машин, что на 2% меньше, чем в апреле 2018-го. За ним следует Kia Sportage (2704 единицы, -13%), а замыкает первую пятерку Lada 4×4 (2658 штук, -15%).
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в апреле 2019 года
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2019 г., шт.
|Продажи в апреле 2018 г., шт.
|Разница
|1
|Hyundai Creta
|6 123
|5 933
|+3%
|2
|Renault Duster
|3 620
|3 503
|+3%
|3
|Volkswagen Tiguan
|2 847
|2 921
|-2%
|4
|Kia Sportage
|2 704
|3 096
|-13%
|5
|Lada 4×4
|2 658
|3 145
|-15%
|6
|Renault Kaptur
|2 288
|2 437
|-6%
|7
|Toyota RAV4
|2 235
|2 284
|-2%
|8
|Hyundai Tucson
|2 100
|2 003
|+5%
|9
|Skoda Kodiaq
|1 964
|482
|+307%
|10
|Chevrolet Niva
|1 853
|3 034
|-39%
Самый большой «плюс» — у вернувшегося в рейтинг Skoda Kodiaq: в последний раз кроссовер чешской марки присутствовал в ТОП-10 в декабре 2018-го. В прошлом месяце дилеры Шкоды реализовали 1964 паркетника, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Внушительный рост объясняется тем, что с февраля 2018-го Кодиак собирают на ГАЗе, благодаря чему модель получила более доступные комплектации (до этого кросс к нам поставляли из Чехии только в топовых версиях).
Ну а самое значительное падение продаж среди моделей, вошедших в апрельский ТОП, показал внедорожник Chevrolet Niva (1853 единицы, -39%). Судя по всему, внедрение мультимедийной системы на старой платформе Windows CE 6.0 так и не сумело повысить потребительскую привлекательность устаревшей же Шнивы.
По итогам января-апреля 2019 года лидером среди автомобилей сегмента SUV в РФ также является Hyundai Creta (22 893 единицы, +6%). На второй строчке опять же Renault Duster (11 888 штук, -14%), третье место у Lada 4×4 (10 381 экземпляр, +2%).
Весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле упал на 2,7% до 148 296 единиц. По итогам четырех месяцев 2019-го в нашей стране реализовано 539 946 машин – на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
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