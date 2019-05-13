ТОП-10 SUV России: «плюс» Дастера впервые за долгое время и возвращение Kodiaq

Всего в апрельском рейтинге самых продаваемых вседорожников российского рынка положительную динамику продемонстрировали четыре модели.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, лидером сегмента SUV в нашей стране по-прежнему остается компактный паркетник Hyundai Creta: в минувшем месяце выбор на «корейце» остановили 6123 клиента, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Таким образом, Крета вот уже почти два с половиной года удерживает титул самого продаваемого кроссовера РФ. Кстати, в других странах модель Hyundai скоро сменит поколение – в Китае кросс второй генерации появится уже в 2019-м, а в 2020-м новая Creta доберется до Индии. Российской же версии еще только предстоит рестайлинг.

На второй строчке в апрельском ТОП-10 самых популярных SUV России находится Renault Duster: он разошелся тиражом в 3620 экземпляров – на 3% больше, чем годом ранее. Отметим, пусть это и не значительный «плюс», но все же впервые за последние семь месяцев Дастер продемонстрировал положительную динамику (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). А вот кроссовера второго поколения нам, как и в случае с Creta, придется еще подождать, ведь все силы Renault сейчас брошены на запуск купеобразного паркетника Arkana.

Третье место в свежем рейтинге, как и в марте, досталось Volkswagen Tiguan – 2847 реализованных машин, что на 2% меньше, чем в апреле 2018-го. За ним следует Kia Sportage (2704 единицы, -13%), а замыкает первую пятерку Lada 4×4 (2658 штук, -15%).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в апреле 2019 года

Место Модель Продажи в апреле 2019 г., шт. Продажи в апреле 2018 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 6 123 5 933 +3% 2 Renault Duster 3 620 3 503 +3% 3 Volkswagen Tiguan 2 847 2 921 -2% 4 Kia Sportage 2 704 3 096 -13% 5 Lada 4×4 2 658 3 145 -15% 6 Renault Kaptur 2 288 2 437 -6% 7 Toyota RAV4 2 235 2 284 -2% 8 Hyundai Tucson 2 100 2 003 +5% 9 Skoda Kodiaq 1 964 482 +307% 10 Chevrolet Niva 1 853 3 034 -39%

Самый большой «плюс» — у вернувшегося в рейтинг Skoda Kodiaq: в последний раз кроссовер чешской марки присутствовал в ТОП-10 в декабре 2018-го. В прошлом месяце дилеры Шкоды реализовали 1964 паркетника, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Внушительный рост объясняется тем, что с февраля 2018-го Кодиак собирают на ГАЗе, благодаря чему модель получила более доступные комплектации (до этого кросс к нам поставляли из Чехии только в топовых версиях).

Ну а самое значительное падение продаж среди моделей, вошедших в апрельский ТОП, показал внедорожник Chevrolet Niva (1853 единицы, -39%). Судя по всему, внедрение мультимедийной системы на старой платформе Windows CE 6.0 так и не сумело повысить потребительскую привлекательность устаревшей же Шнивы.

1 / 2 Skoda Kodiaq 2 / 2 Chevrolet Niva

По итогам января-апреля 2019 года лидером среди автомобилей сегмента SUV в РФ также является Hyundai Creta (22 893 единицы, +6%). На второй строчке опять же Renault Duster (11 888 штук, -14%), третье место у Lada 4×4 (10 381 экземпляр, +2%).

Весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле упал на 2,7% до 148 296 единиц. По итогам четырех месяцев 2019-го в нашей стране реализовано 539 946 машин – на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.