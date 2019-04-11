Renault Arkana: совместный с Daimler турбомотор на Аи-92 и дорожный просвет меньше, чем у Xray

Renault Arkana: совместный с Daimler турбомотор на Аи-92 и дорожный просвет меньше, чем у Xray

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Продажи нового купеобразного кроссовера французской марки начнутся в России в первой половине 2019 года.
 

Мировая премьера кросс-купе Renault Arkana прошла в августе 2018 года в рамках Московского автосалона. Паркетник дебютировал в виде концепта, информации о «начинке» тогда практически не было. Теперь же Renault раскрыла характеристики товарной версии. В серию модель отправят в ближайшее время, производство для нашего рынка наладят на заводе компании, расположенном в российской столице.

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В Renault говорят, что Arkana построена на новой платформе, правда, сразу же сравнивают кросс-купе с другими моделями на тележке B0. Видимо, в основе Арканы лежит модернизированная версия «бэ-ноль». У неё стали более жесткими стабилизаторы поперечной устойчивости (на 38% спереди и на 55% сзади). Угловая жёсткость подвесок увеличилась на 24% по сравнению с нынешними моделями.

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У Renault Arkana электрический усилитель руля. Используемый механизм позволил снизить усилие на 40% на низких скоростях, также он, по данным компании, даёт лучшую обратную связь и уменьшает вибрации при проезде неровностей.

Для «купе» предлагается два варианта задней подвески. Версии с полным приводом получили независимую многорычажку с двумя поперечными и одним продольным рычагом. А модификации с передним приводом – полузависимую заднюю подвеску. Дорожный просвет Arkana составляет 205 мм – это столько же, сколько и у Renault Kaptur, но всё же показатель не дотягивает, например, до Lada Xray Cross (215 мм).

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Новинку предложат с «турбочетвёркой» TCe 150 объёмом 1,3 литра с отдачей 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. Этот двигатель разработан совместно с немецким концерном Daimler, он также устанавливается под капот Mercedes-Benz A-Class. У Арканы мотор сочетается с ниссановским вариатором X-Tronic нового поколения: диапазон передаточных чисел увеличен с 6,0 до 7,0 из-за чего стали лучше характеристики разгона. Впрочем, как именно они улучшились, компания пока не раскрывает. Двигатель TCe 150 адаптировали для работы на бензине Аи-92, тогда как А-класс «питается» Аи-95. Заявленный расход топлива – около 7 л/100 км (предварительные данные).

ARKANA - технический семинар

Начальные версии россиянам предложат с передним приводом, а исполнения «побогаче» получат интеллектуальную систему полного привода. У полноприводной трансмиссии три режима работы: 2WD, 4WD (крутящий момент автоматически распределяется в зависимости от условий движения) и 4WD LOCK. Последний предназначен для условий езды по бездорожью, он активируется на скорости до 80 км/ч: муфта принудительно блокируется, а крутящий момент распределяется между передними и задними колёсами в пропорции 50:50.

В арсенале Arkana также значатся система динамической стабилизации Bosch 9.3 с функцией электронной блокировки межколёсных дифференциалов, системы мониторинга «слепых» зон и контроля давления в шинах, круиз-контроль с ограничителем скорости.

Цены пока не объявлены, но Renault Arkana наверняка окажется дороже Kaptur. Последний сегодня стоит от 944 000 до 1 334 990 рублей (за версии 2019 производственного года).
Напомним, Россия станет первым рынком для купеобразного паркетника. Позже модель доберется до Китая, Южной Кореи и Бразилии, там будут продавать машины локальной сборки. Кстати, одну зарубежную версию уже засветили – в Корее кросс появится под брендом Samsung, его предвестника показали в минувшем месяце на автосалоне в Сеуле.

В России Новинки двигатель иномарки российской сборки купе-кроссовер французская марка Arkana Renault
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