Кроссовер Renault Arkana стал «корейцем»: другой дизайн и дизель

Новый купеобразный паркетник будут производить в Корее под локальным брендом Samsung. В этой стране продажи модели стартуют в следующем году.

Мировой дебют кросс-купе Renault Arkana состоялся в августе 2018-го на Московском автосалоне. Россия станет первым рынком для модели, серийный выпуск паркетника стартует на московском же заводе компании в ближайшее время. Однако только российским рынком Renault ограничиваться не собирается: «купе» еще предложат в Китае, Корее и Бразилии, причем там будут доступны машины локальной сборки. А сегодня представлена первая зарубежная версия – корейская, ее премьера прошла на мотор-шоу в Сеуле. Корейцам кроссовер предложат под местной маркой Samsung. Напомним, автомобильное подразделение Samsung с 2000 года принадлежит компании Renault (полное имя производителя – Renault Samsung).

1 / 3 Samsung XM3 Inspire 2 / 3 Samsung XM3 Inspire 3 / 3 Samsung XM3 Inspire

Как и на ММАС-2018, в Сеуле купеобразный кроссовер показан в статусе концепта, его название сменили с Arkana на XM3 Inspire. От нашего паркетника корейский вариант отличается не только именем и эмблемами, но и дизайном: у XM3 другие бамперы (со вставками оранжевого цвета) и колесные диски, в задних фонарях иная «начинка». Интерьер не засвечен ни у одного из кроссов, но корейские СМИ предполагают, что салон XM3 Inspire выполнят в стиле Renault Megane. То есть и у Арканы, видимо, будет похожее оформление.

Местные профильные медиа прочат паркетнику Samsung 90-сильный дизель 1.5 dCi от кроссовера Samsung QM3 – так в Корее зовется модель, в Европе известная как Renault Captur (в России – Kaptur, но у нашей версии другая платформа). Российская же Arkana, по неофициальным данным, получит бензиновую «турбочетверку» 1.3, разработанную Renault совместно с концерном Daimler. Кроме того, как ранее сообщал Kolesa.ru, паркетник также могут оснастить вазовским двигателем 1.8. У Арканы будет полный привод, а вот положен ли вариант 4WD «корейцу» — информации пока нет.

Для корейского рынка производство серийного воплощения XM3 Inspire наладят на заводе Renault Samsung в Пусане, выпуск стартует в первой половине следующего года. Новинка должна подстегнуть интерес покупателей к марке, пока же Samsung их теряет: в 2018-м в Корее реализовано 90 369 автомобилей, что на 10% меньше, чем годом ранее. Бестселлером бренда в прошлом году стал кроссовер QM6 (32 999 единиц, +18,5%), он же Renault Koleos.

1 / 3 Концепт Renault Arkana 2 / 3 Концепт Renault Arkana 3 / 3 Концепт Renault Arkana

Сроки премьеры китайской и бразильской версий Renault Arkana пока неизвестны. Не исключено, что прототипы таких машин тоже представят уже в этом году. На каждом из рынков у купеобразного паркетника, вероятно, будет своя линейка моторов.