ТОП-10 SUV России: второе место Kia Sportage и первый «плюс» Renault Duster

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам минувшего месяца лидером в сегменте SUV в РФ снова стала Hyundai Creta, причем у этого паркетника еще и самый большой «плюс»: продано 7122 автомобиля, что на 32% больше по сравнению с июлем 2019-го. Как отметили в российском офисе Hyundai, Крета во второй раз за всю историю своего присутствия на нашем рынке преодолела отметку в 7000 реализованных за месяц единиц. Кроме того, это лучший ее результат в 2020-м (рекорд был в ноябре 2019-го, тогда продали 7273 штуки). Напомним, весной кросс для РФ слегка обновили, а в следующем году наша Creta сменит поколение.

Актуальная Hyundai Creta для России

На втором месте в июльском ТОП-10 оказался Kia Sportage (3750 единиц, +5%), и этот «кореец» тоже продемонстрировал лучший результат в текущем году, да и до своего рекорда он не дотянулся совсем чуть-чуть (всего на 100 штук меньше, рекордные 3850 машин продали в августе 2019-го). Третья строчка досталась Volkswagen Tiguan, он также в «плюсе» (3336 единиц, +18%). Далее следует Toyota RAV4, его продажи упали на 1% до 3311 единиц.



Замыкает пятерку лидеров Renault Duster, который в первый раз в этом году вышел в «плюс»: реализовано 2916 машин, что на 8% больше по сравнению с июлем 2019-го. Между тем недавно в Сети появилась информация о том, что Renault готовится, наконец, вывести на наш рынок модель нового поколения, правда, точные сроки по-прежнему неизвестны. Предполагается, что наша версия будет аналогична бразильском свежему Duster.

Еще из примечательного в июльском рейтинге – нарастивший по сравнению с июнем продажи Skoda Karoq (2515 единиц, стартовал в феврале) и второй по величине «плюс» Nissan Qashqai (2157 единиц, +30%). Кстати, отрицательные результаты в июле продемонстрировали всего две модели – помимо RAV4, в «минусе» еще Renault Kaptur (1774 единицы, -20%).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в июле 2020 года

Место Модель Продажи в июле

2020 г., шт. Продажи в июле

2019 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 7 122 5 410 +32% 2 Kia Sportage 3 750 3 567 +5% 3 Volkswagen Tiguan 3 336 2 821 +18% 4 Toyota RAV4 3 311 3 360 -1% 5 Renault Duster 2 916 2 690 +8% 6 Lada 4x4 2 697 2 552 +6% 7 Skoda Karoq 2 515 - - 8 Nissan Qashqai 2 157 1 660 +30% 9 Mazda CX-5 2 015 1 995 +1% 10 Renault Kaptur 1 774 2 226 -20%

Нынешний Renault Duster для России

Отметим, весь российский авторынок в июле тоже вырос – на 6,8%. В АЕБ рост объясняют отложенным спросом (возник во время «карантинных» месяцев), очередным ослаблением рубля и действием мер господдержки (например, некоторым участникам рейтинга SUV, скорее всего, помогли льготные кредиты).



По итогам семи месяцев 2020 года самым популярным кроссовером РФ также остается Hyundai Creta (36 676 штук, -8%), на втором месте находится Toyota RAV4 (19 368 штук, +16%), третья строчка у Volkswagen Tiguan (16 784 штук, -12%).