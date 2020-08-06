ТОП-10 SUV России: второе место Kia Sportage и первый «плюс» Renault Duster

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам минувшего месяца лидером в сегменте SUV в РФ снова стала Hyundai Creta, причем у этого паркетника еще и самый большой «плюс»: продано 7122 автомобиля, что на 32% больше по сравнению с июлем 2019-го. Как отметили в российском офисе Hyundai, Крета во второй раз за всю историю своего присутствия на нашем рынке преодолела отметку в 7000 реализованных за месяц единиц. Кроме того, это лучший ее результат в 2020-м (рекорд был в ноябре 2019-го, тогда продали 7273 штуки). Напомним, весной кросс для РФ слегка обновили, а в следующем году наша Creta сменит поколение.
На втором месте в июльском ТОП-10 оказался Kia Sportage (3750 единиц, +5%), и этот «кореец» тоже продемонстрировал лучший результат в текущем году, да и до своего рекорда он не дотянулся совсем чуть-чуть (всего на 100 штук меньше, рекордные 3850 машин продали в августе 2019-го). Третья строчка досталась Volkswagen Tiguan, он также в «плюсе» (3336 единиц, +18%). Далее следует Toyota RAV4, его продажи упали на 1% до 3311 единиц.
Замыкает пятерку лидеров Renault Duster, который в первый раз в этом году вышел в «плюс»: реализовано 2916 машин, что на 8% больше по сравнению с июлем 2019-го. Между тем недавно в Сети появилась информация о том, что Renault готовится, наконец, вывести на наш рынок модель нового поколения, правда, точные сроки по-прежнему неизвестны. Предполагается, что наша версия будет аналогична бразильском свежему Duster.
Еще из примечательного в июльском рейтинге – нарастивший по сравнению с июнем продажи Skoda Karoq (2515 единиц, стартовал в феврале) и второй по величине «плюс» Nissan Qashqai (2157 единиц, +30%). Кстати, отрицательные результаты в июле продемонстрировали всего две модели – помимо RAV4, в «минусе» еще Renault Kaptur (1774 единицы, -20%).
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в июле 2020 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в июле
|
Продажи в июле
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
7 122
|
5 410
|
+32%
|
2
|
Kia Sportage
|
3 750
|
3 567
|
+5%
|
3
|
Volkswagen Tiguan
|
3 336
|
2 821
|
+18%
|
4
|
Toyota RAV4
|
3 311
|
3 360
|
-1%
|
5
|
Renault Duster
|
2 916
|
2 690
|
+8%
|
6
|
Lada 4x4
|
2 697
|
2 552
|
+6%
|
7
|
Skoda Karoq
|
2 515
|
-
|
-
|
8
|
Nissan Qashqai
|
2 157
|
1 660
|
+30%
|
9
|
Mazda CX-5
|
2 015
|
1 995
|
+1%
|
10
|
Renault Kaptur
|
1 774
|
2 226
|
-20%
Отметим, весь российский авторынок в июле тоже вырос – на 6,8%. В АЕБ рост объясняют отложенным спросом (возник во время «карантинных» месяцев), очередным ослаблением рубля и действием мер господдержки (например, некоторым участникам рейтинга SUV, скорее всего, помогли льготные кредиты).
По итогам семи месяцев 2020 года самым популярным кроссовером РФ также остается Hyundai Creta (36 676 штук, -8%), на втором месте находится Toyota RAV4 (19 368 штук, +16%), третья строчка у Volkswagen Tiguan (16 784 штук, -12%).
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