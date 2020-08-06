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  • ТОП-10 SUV России: второе место Kia Sportage и первый «плюс» Renault Duster

ТОП-10 SUV России: второе место Kia Sportage и первый «плюс» Renault Duster

06.08.2020 539 0 0

Среди вошедших в июльский рейтинг самых популярных кроссоверов на российском рынке «минус» продемонстрировали лишь две модели. Лидер прежний.

 

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам минувшего месяца лидером в сегменте SUV в РФ снова стала Hyundai Creta, причем у этого паркетника еще и самый большой «плюс»: продано 7122 автомобиля, что на 32% больше по сравнению с июлем 2019-го. Как отметили в российском офисе Hyundai, Крета во второй раз за всю историю своего присутствия на нашем рынке преодолела отметку в 7000 реализованных за месяц единиц. Кроме того, это лучший ее результат в 2020-м (рекорд был в ноябре 2019-го, тогда продали 7273 штуки). Напомним, весной кросс для РФ слегка обновили, а в следующем году наша Creta сменит поколение.

Актуальная Hyundai Creta для России

На втором месте в июльском ТОП-10 оказался Kia Sportage (3750 единиц, +5%), и этот «кореец» тоже продемонстрировал лучший результат в текущем году, да и до своего рекорда он не дотянулся совсем чуть-чуть (всего на 100 штук меньше, рекордные 3850 машин продали в августе 2019-го). Третья строчка досталась Volkswagen Tiguan, он также в «плюсе» (3336 единиц, +18%). Далее следует Toyota RAV4, его продажи упали на 1% до 3311 единиц.

Замыкает пятерку лидеров Renault Duster, который в первый раз в этом году вышел в «плюс»: реализовано 2916 машин, что на 8% больше по сравнению с июлем 2019-го. Между тем недавно в Сети появилась информация о том, что Renault готовится, наконец, вывести на наш рынок модель нового поколения, правда, точные сроки по-прежнему неизвестны. Предполагается, что наша версия будет аналогична бразильском свежему Duster.

Еще из примечательного в июльском рейтинге – нарастивший по сравнению с июнем продажи Skoda Karoq (2515 единиц, стартовал в феврале) и второй по величине «плюс» Nissan Qashqai (2157 единиц, +30%). Кстати, отрицательные результаты в июле продемонстрировали всего две модели – помимо RAV4, в «минусе» еще Renault Kaptur (1774 единицы, -20%).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в июле 2020 года

Место

Модель

Продажи в июле
2020 г., шт.

Продажи в июле
2019 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

7 122

5 410

+32%

2

Kia Sportage

3 750

3 567

+5%

3

Volkswagen Tiguan

3 336

2 821

+18%

4

Toyota RAV4

3 311

3 360

-1%

5

Renault Duster

2 916

2 690

+8%

6

Lada 4x4

2 697

2 552

+6%

7

Skoda Karoq

2 515

-

-

8

Nissan Qashqai

2 157

1 660

+30%

9

Mazda CX-5

2 015

1 995

+1%

10

Renault Kaptur

1 774

2 226

-20%
Нынешний Renault Duster для России

Отметим, весь российский авторынок в июле тоже вырос – на 6,8%. В АЕБ рост объясняют отложенным спросом (возник во время «карантинных» месяцев), очередным ослаблением рубля и действием мер господдержки (например, некоторым участникам рейтинга SUV, скорее всего, помогли льготные кредиты).

По итогам семи месяцев 2020 года самым популярным кроссовером РФ также остается Hyundai Creta (36 676 штук, -8%), на втором месте находится Toyota RAV4 (19 368 штук, +16%), третья строчка у Volkswagen Tiguan (16 784 штук, -12%).

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