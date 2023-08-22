Топ-20 самых продаваемых летних и зимних шин: рейтинг популярности за последние 2 года

Какие шинные бренды в России пользуются стабильной популярностью, какие выходят на пик, а какие сдают позиции? Какие модели шин предпочитает покупатель? Остаются ли шипованные зимние шины более популярными, чем фрикционные? Ответы на эти вопросы – в рейтинге самых продаваемых шин за последние два года с начала 2022 по настоящий момент.

Статистику по популярности летних и зимних шин предоставила компания Покрышка.ру. На основании этой статистики и был составлен рейтинг, который отражает самые продаваемые модели шин с начала 2022 года – топ 20 в категориях зимних и летних покрышек. Но прежде чем перейти к рейтингу, напомним объективный факт: самые покупаемые автошины и самые лучшие шины — это далеко не всегда одно и то же.

Ведь лучшие шины – это, очевидно, самые современные представители дорогих линеек крупнейших мировых брендов. Они становятся «витриной инноваций», получая последние решения и лучшие технологии, которые обеспечивают им высокие позиции в тестовых рейтингах. Но их главный недостаток – соответствующая цена, из-за которой не каждый автовладелец будет готов «приобщиться к лучшему».

Наш рейтинг иной – здесь собраны самые продаваемые модели шин. С одной стороны, он может быть полезен не всем: ведь большинство популярных вариантов относится к бюджетному и среднему ценовым сегментам. С другой стороны, этот рейтинг имеет серьезную практическую ценность: он отражает выбор большинства автовладельцев, многие из которых перед покупкой анализировали рынок, цены, советовались с профессионалами, изучали тесты, читали отзывы об этих шинах, а также делились собственным опытом эксплуатации некоторых моделей шин. То есть, представители топ-20 – это прежде всего шины с лучшим сочетанием цены и качества. Давайте на них и взглянем.

Рейтинг зимних шин

В рейтинге зимних шин стоит отметить, что он не имеет разделения на шипованные и фрикционные модели. И здесь нас ждет первый любопытный факт: в последний год нешипованные «липучки» перестали быть у россиян более популярными и востребованными, чем «шиповки», хотя несколько лет назад ситуация была обратной. А ведь ситуация на дорогах за это время изменилась несильно: не самые холодные зимы и обилие реагентов на дорогах крупных городов должны подталкивать автомобилистов к покупке менее шумных (пусть и ценой чуть меньших сцепных свойств на голом льду) фрикционных шин.

Какие же покрышки попали в зимний топ-20? Помимо признанных лидеров вроде Nokian и Michelin можно отметить набирающих обороты японцев в лице Toyo и Yokohama. А вот другой японский бренд, Bridgestone, постепенно сдает свои позиции менее известным в России компаниям – например, Matador и Maxxis. Причем последняя пара выступает в бюджетном сегменте и становится реальным конкурентом отечественного бренда Cordiant, который давно специализируется на выпуске качественных и недорогих шин.

Топ 20 зимних шин:

Cordiant Snow Cross PW-2 – 5,20%

Nokian Tyres Nordman 7 – 3,70%

Cordiant Snow Cross 2 – 3,23%

Viatti Nordico V-522 – 3,14%

Nokian Tyres Nordman 7 SUV – 2,93%

Кама 505 – 2,55%

Pirelli Ice Zero FR – 2,15%

Cordiant Winter Drive – 1,97%

Pirelli Winter Ice Zero – 1,5%

Nokian Tyres Nordman RS2 – 1,64%

Viatti Brina V-521 – 1,41%

Cordiant Winter Drive 2 – 1,36%

Кама ALGA HK-531 – 1,36%

Continental Viking Contact 7 – 1,17%

Kumho WinterCraft WI51 – 1,05%

Nokian Tyres Nordman RS2 SUV – 1,03%

Pirelli Scorpion Ice Zero 2 – 0,98%

Yokohama Ice Guard IG55 – 0,98%

Kumho Winter PorTran CW11 – 0,96%

Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV – 0,91%

Рейтинг летних шин

В летнем рейтинге разнообразие представителей тоже не ограничено ничем. Благодаря этому в топ-20 летних шин 2022-2023 года попали как бюджетные модели, так и спортивные, и даже всесезонные. Само собой, в основном список сформирован лучшими покрышками в средней ценовой категории. Традиционно сильны позиции европейских производителей, таких как Goodyear (и его дочерней компании Dunlop), Michelin и Continental. Кроме них хорошо выступает недорогой корейский Hankook, чья продукция часто устанавливается автопроизводителями на конвейере. Но ему на пятки наступает еще один корейский бренд – Nexen, который тоже уже распробовали российские автовладельцы. Еще можно отметить успехи японской Toyo и итальянской Pirelli, которые за последний год совершили уверенный скачок в продажах, причем сразу с несколькими своими летними моделями.

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Отдельно здесь стоит еще раз сказать про Nokian. При покупке люди часто предпочитают доверять уже знакомым брендам, и отчасти благодаря этому компания, занявшая почти четверть топа самых популярных зимних шин, уверенно чувствует себя и в сегменте летних, пусть и не входя в топ-20. Для нынешнего шинного рынка, в котором в последнее время обострилась конкуренция, это немного неожиданно.

Топ 20 летних шин:

Viatti Strada Asimmetrico V-130 – 7,03%

Кама Breeze (НК-132) – 5,94%

Viatti Bosco A/T V-237 – 3,03%

Pirelli Cinturato P1 Verde – 2,95%

Pirelli Powergy – 1,97%

Cordiant Sport 3 – 1,85%

Pirelli Cinturato P7 – 1,82%

Maxxis Premitra HP5 – 1,82%

Pirelli Scorpion Verde – 1,40%

Michelin Latitude Sport 3 – 1,29%

Kumho Ecsta HS52 – 1,25%

Cordiant Road Runner – 1,17%

Pirelli Scorpion Verde all season – 1,06%

Tunga Zodiak 2 PS-7 – 1,06%

Michelin Pilot Sport 4 S – 0,95%

Bars UZ200 – 0,95%

Maxxis MA-Z4S – 0,87%

Michelin Pilot Sport 4 SUV – 0,83%

Bridgestone Turanza T005 – 0,83%

Белшина Artmotion – 0,83%

В заключение

Подводя итог, стоит отметить еще один простой, но важный факт: новые модели шин, даже хорошие, попадают в рейтинг самых продаваемых не сразу. Так что производители наверняка успели выпустить немало отличных новинок, которые еще не успели набрать достаточного объема для попадания в топ – а может, и вообще попадут в него не скоро из-за высокой цены. Так что если вы хотите получить максимальные характеристики без оглядки на стоимость, обратите внимание на список новинок – там наверняка найдется что-то интересное. Ну а представленный выше рейтинг будет в первую очередь полезен для тех, кто выбирает качественные шины за умеренные деньги.

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