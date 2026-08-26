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  • Топовый Chevrolet Traverse High Country: теперь больше отличий от остальных комплектаций

Топовый Chevrolet Traverse High Country: теперь больше отличий от остальных комплектаций

26.08.2026 1606 0 0
Топовый Chevrolet Traverse High Country: теперь больше отличий от остальных комплектаций

Компания Chevrolet представила кроссовер Traverse в обновленной топовой версии High Country. Такое исполнение получило больше внешних отличий от остальных комплектаций, изменения есть и внутри. Технику реформы не затронули.

Кроссовер Chevrolet Traverse актуального, третьего по счету поколения дебютировал в середине 2023 года, но на рынок такой SUV вышел лишь в 2024-м. В Штатах крупный трехрядный SUV начинал свою карьеру в комплектациях LS, LT, Z71 и RS. От самой дешевой LS затем отказались, зато в гамму вернулась топовая версия High Country. Последняя отличалась в основном расширенным списком оборудования. Однако теперь концепция пересмотрена. Так, бренд Chevrolet по примеру родственной марки GMC с ее серией Denali решил привнести больше отличий в линейку High Country. Вообще, первым пересмотренное «роскошное» исполнение получил свежий пикап Chevrolet Silverado, но новый грузовичок поступит в продажу лишь в конце года, тогда как Traverse High Country 2027, судя по всему, выйдет на рынок раньше: в Шеви отметили, что на конвейер такой SUV встанет уже в сентябре.

Слева — предыдущий Chevrolet Traverse High Country, справа — топовый кроссовер 2027 модельного года

Итак, горизонтальные плашки на радиаторной решетке Chevrolet Traverse High Country 2027 сделаны матовыми, как и окантовка основных блоков фар: это покрытие называется Tritan Satin (у предыдущего топового паркетника эти элементы хромированные). На передних дверях и багажной двери отныне красуются надписи с названием комплектации. Кроме того, Traverse High Country лишился хромированной отделки, проходящей поверх стекол, — она теперь просто черная, как и рейлинги на крыше. Наконец, кроссовер обрел 22-дюймовые диски нового дизайна.

Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Внутри, на передней панели и дверях, появились вставки из натурального дерева. Бежевая окантовка теперь не только на обивке кресел, на и на ремнях безопасности. На подголовниках передних кресел есть тиснение. Как и прежде, в списке оборудования еще значатся виртуальная приборка и мультимедиа с крупным экраном, подогрев руля и передних сидений, аудиосистема Bose и автопилот Super Cruise. Для всех комплектаций Chevrolet Traverse 2027 модельного года также предусмотрены новый видеорегистратор кругового обзора (может автоматически начать запись, когда активируется сигнализация) и салонная камера (показывает в режиме онлайн, что происходит на задних рядах).

Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Chevrolet Traverse High Country 2027
Chevrolet Traverse High Country 2027
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Вся техника прежняя. Chevrolet Traverse доступен с бензиновой турбочетверкой 2.5 мощностью 332 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

Chevrolet Traverse High Country 2027

Цена посвежевшей топ-версии уже известна. Без учета налогов и доставки Chevrolet Traverse High Country 2027 обойдется минимум в 56 100 долларов (примерно 4,7 млн рублей по актуальному курсу). Базовый кроссовер нового модельного года стоит от 40 800 долларов (3,4 млн рублей).

К слову, в США Chevrolet Traverse пользуется отменным спросом: по итогам шести месяцев 2026 года (GM публикует статистку раз в квартал), паркетник разошелся тиражом 81 417 экземпляров, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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