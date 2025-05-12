Toyota анонсировала новый глобальный кроссовер – возможно, это следующий RAV4

Компания Toyota распространила тизеры некоего нового кроссовера. Его имя еще не объявлено, производитель лишь раскрыл дату мировой премьеры – 21 мая. Зарубежные профильные медиа считают, что на следующей неделе марка представит RAV4 шестого поколения. В пользу этого предположения выступают сразу несколько фактов. Во-первых, нынешний «пятый» RAV4 в строю аж с 2018 года. Во-вторых, замаскированные тестовые образцы нового Рафика уже попадались фотошпионам. Ну а в-третьих, анонсированный сегодня паркетник будет по-настоящему глобальным: картинки опубликовали японский, европейский и американский офисы Тойоты.
Внешность запечатленного на тизерах кроссовера детально пока сложно рассмотреть – машина показана только сверху. Скорее всего, экстерьер оформлен в актуальном фирменном стиле бренда. То есть паркетнику достались мудреная головная оптика и безрамочная радиаторная решетка.
А вот интерьер практически полностью рассекречен. Внутри установили более строгую переднюю панель. Приборный экран стал больше и лишился козырька, увеличен и дисплей мультимедийной системы, вдобавок с корпуса центрального планшета убрали шайбы и кнопки. При этом в салоне все-таки по-прежнему присутствует множество физических клавиш. Наконец, кроссовер получил крохотный джойстик коробки.
Ожидается, что Toyota RAV4 нового поколения все так же будет иметь две гибридные версии – HEV (без возможности зарядки от электросети) и подзаряжаемую PHEV. Американские СМИ не исключают возможности того, что следом за евроверсией адресованная Штатам модель лишится чисто бензинового варианта, хотя в других регионах «традиционную» модификацию, вероятно, оставят.
Все подробности о новом кроссовере Тойоты узнаем уже через несколько дней.
Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться Toyota RAV4 следующего поколения.
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