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  • Toyota анонсировала новый глобальный кроссовер – возможно, это следующий RAV4

Toyota анонсировала новый глобальный кроссовер – возможно, это следующий RAV4

12.05.2025 371 0 0

Презентацию свежего паркетника Тойоты проведут уже на следующей неделе. Название модели пока не раскрыто, однако точно известно, что это будет глобальный SUV. Так что главным претендентом считается RAV4, ведь кроссоверу нынешнего поколения исполнилось семь лет.

Компания Toyota распространила тизеры некоего нового кроссовера. Его имя еще не объявлено, производитель лишь раскрыл дату мировой премьеры – 21 мая. Зарубежные профильные медиа считают, что на следующей неделе марка представит RAV4 шестого поколения. В пользу этого предположения выступают сразу несколько фактов. Во-первых, нынешний «пятый» RAV4 в строю аж с 2018 года. Во-вторых, замаскированные тестовые образцы нового Рафика уже попадались фотошпионам. Ну а в-третьих, анонсированный сегодня паркетник будет по-настоящему глобальным: картинки опубликовали японский, европейский и американский офисы Тойоты.

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Внешность запечатленного на тизерах кроссовера детально пока сложно рассмотреть – машина показана только сверху. Скорее всего, экстерьер оформлен в актуальном фирменном стиле бренда. То есть паркетнику достались мудреная головная оптика и безрамочная радиаторная решетка.

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А вот интерьер практически полностью рассекречен. Внутри установили более строгую переднюю панель. Приборный экран стал больше и лишился козырька, увеличен и дисплей мультимедийной системы, вдобавок с корпуса центрального планшета убрали шайбы и кнопки. При этом в салоне все-таки по-прежнему присутствует множество физических клавиш. Наконец, кроссовер получил крохотный джойстик коробки.

Ожидается, что Toyota RAV4 нового поколения все так же будет иметь две гибридные версии – HEV (без возможности зарядки от электросети) и подзаряжаемую PHEV. Американские СМИ не исключают возможности того, что следом за евроверсией адресованная Штатам модель лишится чисто бензинового варианта, хотя в других регионах «традиционную» модификацию, вероятно, оставят.

Нынешний Toyota RAV4, версия для Европы
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Нынешний Toyota RAV4, версия для Европы
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Нынешний Toyota RAV4, версия для Европы
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Все подробности о новом кроссовере Тойоты узнаем уже через несколько дней.

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться Toyota RAV4 следующего поколения.

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