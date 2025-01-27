Пару дней назад в Сети было опубликовано изображение с дилерского мероприятия, проходившего в Китае. Предполагается, что на этой картинке изображён японский кроссовер следующей генерации. Каким он будет?

Компактный паркетник RAV4 был впервые представлен в 1994 году. Его название является аббревиатурой от Recreation Active Vehicle, что можно перевести как «автомобиль для активного отдыха», а цифра 4 намекает на полноприводную трансмиссию. Сегодня в производстве уже пятое поколение кроссовера, его премьера состоялась в марте 2018 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке. В 2021 году модель получила относительно небольшой рестайлинг, и уже давно пришло время для полностью новой модели. В начале прошлого месяца были опубликованы первые шпионские фотографии, на которых запечатлён прототип в маскировочной плёнке, а сейчас у нас есть возможность практически полностью рассмотреть дизайн грядущей новинки.

Нынешняя Toyota RAV4 1 / 3 Нынешняя Toyota RAV4 2 / 3 Нынешняя Toyota RAV4 3 / 3

В целом кроссовер следующей генерации очень похож на нынешний и даже выглядит его очередным рестайлингом. При этом все кузовные панели новые, что, впрочем, не исключает сохранения основной структуры кузова от нынешнего RAV4. Передняя часть полностью новая и сделана в стиле новых моделей компании, таких как Camry и Crown последних поколений. Особенностью RAV4 станет более угловатый дизайн и интегрированная в бампер решётка, напоминающая модели Lexus. Колёсные арки сохранят в практически неизменном виде характерные контрастные накладки, а боковины обновятся за счёт формы чёрных накладкок на нижние части дверей и выштамповок. Слегка изменится форма бокового остекления в районе боковых зеркал и задних стоек, также можно обратить внимание на более вертикальное заднее окно. В отличие от передней части, задняя пока не засвечена, поэтому можем ориентироваться разве что на пару шпионских фотографий невысокого качества. По ним видно, что фонари будут располагаться впритык к заднему стеклу и, вероятно, будут визуально объединены светодиодной полосой.

Рендер новой Toyota RAV4

По имеющейся информации, новый кроссовер сохранит платформу TNGA-K от нынешней модели. Наиболее заметным изменением в моторной гамме станет упор на гибридные модификации, включая подзаряжаемые (в этом случае пробег на чистом электричестве будет достигать 130 км). В дальнейшем есть вероятность появления и полностью электрической версии.

Рендер новой Toyota RAV4

Что же касается даты премьеры, то она может состояться в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. Кстати, есть вероятность, что изначально кроссовер получит имя Wildlander, а в дальнейшем выйдет на другие рынки с привычным названием.

Напомним, месяц назад Toyota Camry получила новую версию на фоне падения продаж.