Новинки ×

Toyota RAV4 следующего поколения: новые изображения

27.01.2025 1019 1 1

Пару дней назад в Сети было опубликовано изображение с дилерского мероприятия, проходившего в Китае. Предполагается, что на этой картинке изображён японский кроссовер следующей генерации. Каким он будет?

Компактный паркетник RAV4 был впервые представлен в 1994 году. Его название является аббревиатурой от Recreation Active Vehicle, что можно перевести как «автомобиль для активного отдыха», а цифра 4 намекает на полноприводную трансмиссию. Сегодня в производстве уже пятое поколение кроссовера, его премьера состоялась в марте 2018 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке. В 2021 году модель получила относительно небольшой рестайлинг, и уже давно пришло время для полностью новой модели. В начале прошлого месяца были опубликованы первые шпионские фотографии, на которых запечатлён прототип в маскировочной плёнке, а сейчас у нас есть возможность практически полностью рассмотреть дизайн грядущей новинки.

Нынешняя Toyota RAV4
1 / 3
Нынешняя Toyota RAV4
2 / 3
Нынешняя Toyota RAV4
3 / 3

В целом кроссовер следующей генерации очень похож на нынешний и даже выглядит его очередным рестайлингом. При этом все кузовные панели новые, что, впрочем, не исключает сохранения основной структуры кузова от нынешнего RAV4. Передняя часть полностью новая и сделана в стиле новых моделей компании, таких как Camry и Crown последних поколений. Особенностью RAV4 станет более угловатый дизайн и интегрированная в бампер решётка, напоминающая модели Lexus. Колёсные арки сохранят в практически неизменном виде характерные контрастные накладки, а боковины обновятся за счёт формы чёрных накладкок на нижние части дверей и выштамповок. Слегка изменится форма бокового остекления в районе боковых зеркал и задних стоек, также можно обратить внимание на более вертикальное заднее окно. В отличие от передней части, задняя пока не засвечена, поэтому можем ориентироваться разве что на пару шпионских фотографий невысокого качества. По ним видно, что фонари будут располагаться впритык к заднему стеклу и, вероятно, будут визуально объединены светодиодной полосой.

Рендер новой Toyota RAV4

По имеющейся информации, новый кроссовер сохранит платформу TNGA-K от нынешней модели. Наиболее заметным изменением в моторной гамме станет упор на гибридные модификации, включая подзаряжаемые (в этом случае пробег на чистом электричестве будет достигать 130 км). В дальнейшем есть вероятность появления и полностью электрической версии.

Рендер новой Toyota RAV4

Что же касается даты премьеры, то она может состояться в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. Кстати, есть вероятность, что изначально кроссовер получит имя Wildlander, а в дальнейшем выйдет на другие рынки с привычным названием.

Напомним, месяц назад Toyota Camry получила новую версию на фоне падения продаж.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Toyota Toyota RAV 4
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
27.01.2025 07:31
Петя Иванов

Тут для эпитафии понадобится ассенизаторско-вентиляционный талант местного албанца.

Новые статьи

Статьи / История Ослепительная неудача: как появился Volkswagen Phaeton и почему он блестяще провалился Совсем недавно мы вспоминали о том, как появился Lexus LS400 и почему он смог завоевать рынок США, успешно соперничая с такими грандами, как Mercedes S-класса и BMW седьмой серии. На рубеже... 1294 17 1 25.01.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Дорого, долго и не те: проблемы рынка запчастей для китайских автомобилей Впервые какие-либо значимые продажи китайских автомобилей на российском рынке начались еще 20 лет назад. Но в то время они особого интереса не вызывали: при неважном качестве, проблемах с за... 1273 6 2 24.01.2025
Статьи / Авторынок Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет Купить рамный внедорожник «просто ради интереса» сложнее, чем от нечего делать вступить в ряды масонов или секты солнцеедов. Его нужно покупать вдумчиво, досконально понимая, зачем он нужен... 2095 28 0 22.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67508 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 54365 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 22272 2 2 14.01.2025
Обсуждаемое
28 Внедорожник Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет
17 Седан Ослепительная неудача: как появился Volkswagen Phaeton и почему он блестяще провалился
11 Кроссовер Новая Mazda CX-5: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings