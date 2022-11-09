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  • Toyota анонсировала скорую премьеру новой модели. Ждём «пятый» Prius?

Toyota анонсировала скорую премьеру новой модели. Ждём «пятый» Prius?

09.11.2022 99 0 0

Новинка точно имеет гибридную установку, ей также досталась необычная головная оптика. Полностью гибрид раскроется уже на следующей неделе.

 

Компания Тойота опубликовала несколько тизеров некой новой модели: один из них «висит» на японском потребительском сайте марки, еще пару картинок раскидали по соцсетям. Имя пока не названо, при этом объявлено, что это будет мировая премьера, и что она пройдет 16 ноября. Между тем местные СМИ уверены: через неделю дебютирует Toyota Prius следующего, уже пятого по счету, поколения.

Напомним, «четвертый» Приус в строю с 2015 года, в 2016-м к «обычному» гибриду присоединился подзаряжаемый Prius Prime со своим дизайном (в Японии такая «пятидверка» носит приставку PHV). Рестайлинг версия HEV пережила в 2018 году (облик подзаряжаемого гибрида менять не стали). К слову, нынешний Prius стал первой моделью Тойоты, в основу которой легла модульная платформа, созданная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture; «тележка» Приуса зовется GA-C).

На то, что марка представит именно новый Prius, а не засвеченную ранее полноценную «электричку» из семейства bZ, намекает надпись Hybrid Reborn на скетчах. Внешность же, судя по картинкам, будет в новом фирменном стиле Тойоты, который уже примерили электрокары bZ4X и bZ3, а также Crown последнего поколения. Одна из главных «фишек» — необычная головная оптика. При этом Prius вроде бы останется лифтбеком.

Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime)
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Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime)
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Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime)
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Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime)
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Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime)
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Информации о технике пока нет. В состав установки «четвертого» Toyota Prius входят бензиновый «атмосферник» 1.8 (в японской спецификации он выдает 98 л.с.), 72-сильный электромотор и электромеханический вариатор. Есть и полноприводный вариант – с отдельным скромным электродвигателем на задней оси (7,2 л.с.).

«Пятый» Приус (если это, конечно, действительно он) станет не единственной премьерой Тойоты в ноябре: в Индонезии к дебюту готовится минивэн Innova следующего поколения.

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