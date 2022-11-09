Toyota анонсировала скорую премьеру новой модели. Ждём «пятый» Prius?

Новинка точно имеет гибридную установку, ей также досталась необычная головная оптика. Полностью гибрид раскроется уже на следующей неделе.

Компания Тойота опубликовала несколько тизеров некой новой модели: один из них «висит» на японском потребительском сайте марки, еще пару картинок раскидали по соцсетям. Имя пока не названо, при этом объявлено, что это будет мировая премьера, и что она пройдет 16 ноября. Между тем местные СМИ уверены: через неделю дебютирует Toyota Prius следующего, уже пятого по счету, поколения.

Напомним, «четвертый» Приус в строю с 2015 года, в 2016-м к «обычному» гибриду присоединился подзаряжаемый Prius Prime со своим дизайном (в Японии такая «пятидверка» носит приставку PHV). Рестайлинг версия HEV пережила в 2018 году (облик подзаряжаемого гибрида менять не стали). К слову, нынешний Prius стал первой моделью Тойоты, в основу которой легла модульная платформа, созданная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture; «тележка» Приуса зовется GA-C).



На то, что марка представит именно новый Prius, а не засвеченную ранее полноценную «электричку» из семейства bZ, намекает надпись Hybrid Reborn на скетчах. Внешность же, судя по картинкам, будет в новом фирменном стиле Тойоты, который уже примерили электрокары bZ4X и bZ3, а также Crown последнего поколения. Одна из главных «фишек» — необычная головная оптика. При этом Prius вроде бы останется лифтбеком.



Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime) 1 / 5 Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime) 2 / 5 Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime) 3 / 5 Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime) 4 / 5 Уходящие Toyota Prius и Prius PHV (он же Prime) 5 / 5

Информации о технике пока нет. В состав установки «четвертого» Toyota Prius входят бензиновый «атмосферник» 1.8 (в японской спецификации он выдает 98 л.с.), 72-сильный электромотор и электромеханический вариатор. Есть и полноприводный вариант – с отдельным скромным электродвигателем на задней оси (7,2 л.с.).



«Пятый» Приус (если это, конечно, действительно он) станет не единственной премьерой Тойоты в ноябре: в Индонезии к дебюту готовится минивэн Innova следующего поколения.