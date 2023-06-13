Toyota C-HR нового поколения: тизер в преддверии скорой премьеры

Название компактного кроссовера – C-HR – расшифровывается как Compact High Rider. Модель появилась в 2016 году, премьера первого поколения прошла в рамках Женевского автосалона. Рестайлинг этот паркетник японской марки пережил в 2019-ом. Сейчас производитель завершает разработку нового поколения модели: презентация состоится в Европе в конце текущего месяца.

На фото: концепт Toyota C-HR Prologue

В основу Toyota C-HR второй генерации ляжет концепт C-HR Prologue, который был представлен в конце прошлого года. Позже в Сети были опубликованы снимки прототипа новинки, который находился на дорожных испытаниях. В начале текущего года дизайнер Kolesa.ru опубликовал рендеры, которые демонстрируют, как, возможно, будет выглядеть новый C-HR. Совпали ли эти предположения с реальностью, мы узнаем совсем скоро.



В компании пока что держат экстерьер и интерьер новинки в секрете. Но чтобы подогреть интерес к кроссоверу, Toyota опубликовала тизер следующего C-HR. На затемнённом снимке можно разглядеть только силуэт автомобиля, причём мы видим только его корму, а также оптику. Задние фонари выполнены из трёх горизонтальных линий, которые соединены между собой аналогичной светящейся плашкой через всю ширину багажной двери. По центру расположено наименование марки и модели.

Изучить детали пока не представляется возможным, но, если приглядеться, можно увидеть очертания спойлера на крыше, антенну акулий плавник, широкие колёсные арки и традиционные наружные зеркала. Как отмечалось ранее, внешность серийного варианта Toyota C-HR нового поколения, скорее всего, окажется весьма близка к оформлению концепта C-HR Prologue.

Тизер Toyota C-HR нового поколения

Ранее производитель, не раскрывая подробностей, рассказал о том, что интерьер нового Toyota C-HR окажется «более просторным и практичным» по сравнению с актуальной моделью. Ранее фотошпионы сумели разглядеть в салоне виртуальную приборную панель и большой тачскрин мультимедийной системы.



Toyota C-HR новой генерации будет базироваться на архитектуре TNGA-C. Известно, что у кроссовера будут модификации «обычных» гибридов и подключаемых гибридов. Ранее стало известно ещё и о том, что в Европе также будет представлен «брата» C-HR следующего поколения: речь идёт о полностью электрическом кроссовере, в основу которого ляжет концепт Toyota bZ Compact SUV.

Как сообщалось ранее, модель покинула североамериканский рынок, так что Toyota C-HR второго поколения не будет ни в США, ни в Канаде. Производство нового кроссовера будет налажено в Турции. Модель получит тяговые батареи, выпуск которых наладят в Европе из импортных аккумуляторных элементов).

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Ещё Toyota опубликовала тизер с подборкой шильдиков Land Cruiser, очевидно, предваряя премьеру Land Cruiser Prado следующего поколения. Напомним, его «близнецом» окажется Lexus GX новой генерации, который дебютировал на прошлой неделе.

