Toyota Camry GT-S: заниженная подвеска, мощные тормоза, яркий декор и слабый мотор

24.10.2025 44 0 0

На ближайшем тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе (США), которое пройдёт с 4 по 7 ноября, компания Toyota выставит на суд публики более двух десятков различных машин, в числе которых будет оспортивленная Camry GT-S — её представят в статусе концепта, но, возможно, в будущем появится аналогичная серийная версия.

Актуальная Toyota Camry поколения XV80 дебютировала в США в 2023 году, для местного рынка её производит завод Toyota в Джорджтауне (штат Кентукки). В этом поколении Camry предлагается в США только с гибридной силовой установкой, в состав которой входят 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» (187 л.с.) и два тяговых электромотора — передний (136 л.с.) и задний (41 л.с.), соответственно полный привод есть уже в «базе», максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 235 л.с. От заднего электромотора можно отказаться и сэкономить 1525 долларов при покупке, совокупная мощность в этом случае уменьшится до 228 л.с.

Отсутствие статусного V6 в этом поколении Toyota Camry не мешает продажам: за первые три квартала этого года седан разошёлся в США тиражом 234 426 шт., что на 3% больше продаж в январе-сентябре 2024 года. Соперников у Camry в США осталось немного, лучший из них — Honda Accord — за тот же период был продан в количестве 109 677 шт. (-12%). Короче говоря, у Тойоты нет особой надобности что-то делать с Camry и «прогревать» народ для её покупки, но тем не менее к грядущему тюнинг-шоу SEMA североамериканское подразделение Toyota и дизайн-студия Toyota Calty Design Research в Энн-Арборе (штат Мичиган) подготовили особую версию седана, обозначенную литерами GT-S.

За основу Toyota Camry GT-S взят серийной полноприводный седан в топовой комплектации XSE, его кузов снабдили эффектным аэродинамическим пакетом из чёрного глянцевого пластика — это развитый передний спойлер, накладки на воздуховоды в переднем бампере, накладки на пороги, переоформленный задний бампер с трапециевидным выхлопным патрубком вместо двух круглых и развитый спойлер на крышке багажника. Основной цвет кузова — ярко-оранжевый Inferno Flare, но центральная часть капота, крыша и верх крышки багажника окрашены в чёрный.

Благодаря регулируемым амортизационным стойкам подвеска Toyota Camry GT-S занижена на 38 мм, а внутри ажурных 20-дюймовый колёс, обутых в шины Michelin Pilot Sport Cup 2, хорошо видны мощные дисковые тормоза: диаметр передних тормозных дисков — 365 мм (8-поршневые суппорты), задних — 356 мм (6-поршневые суппорты). Предполагается, что такая Camry рулится точнее и увереннее, чем стоковые версии, но не предлагает дополнительной мощности, в распоряжении водителя прежние 235 гибридных лошадиных сил, приходящихся на 1670 кг снаряженной массы, то есть можно рассчитывать лишь на степенную разгонную динамику.

Если посетители тюнинг-шоу SEMA достаточно тепло встретят Toyota Camry GT-S в статусе концепта и будут настойчиво спрашивать, когда, собственно, такую нарядную «ласточку» можно будет купить, то можно не сомневаться, Toyota достаточно оперативно подготовит соответствующее коммерческое предложение.

Новые комментарии
