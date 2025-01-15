Toyota Camry – лидер по спросу среди авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года. Оказалось, что год к году количество объявлений на такие машины выросло на 36,7%, а спрос – на 11,3%. Средняя цена 1 авто в этой категории составила 2 500 000 рублей.

Среди марок по доле в спросе лидирует Toyota: на авто этого бренда пришлось 17,2% от спроса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (11,7%), BMW (10,9%), Kia (7,8%) и Hyundai (6,1%). На первом месте по доле в предложении также оказалась Toyota: эта марка получила 11,8% от всех объявлений о продаже.

Среди моделей первые три места по спросу заняли представители Toyota. На первой строке – Camry с 7%, на второй – Land Cruiser с 2,8%, а на третьем – Land Cruiser Prado с 2,4%. При этом такую же долю, как и последняя модель (2,4%), получил BMW 5 серии. Замыкает топ-5 Mercedes-Benz E-класса с 2,3% от всего спроса. Наиболее заметную динамику год к году показал Land Cruiser Prado: спрос на него вырос более чем на 30% по сравнению с декабрем 2023 года.

Лидером по количеству объявлений также оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 3,3% от всех объявлений. 1,9% от предложения получила Toyota RAV4, а 1,8% досталось BMW 5 серии. Наиболее динамично в сравнении с декабрем 2023 года выросло предложение на Mercedes-Benz E-класс и Toyota RAV4 – на 56,5%.

Рынок автомобилей с пробегом в премиальном сегменте демонстрирует устойчивость, сохраняя свою привлекательность для взыскательных покупателей. Toyota, Mercedes-Benz и BMW по-прежнему наиболее востребованные марки, что подтверждает высокое доверие покупателей к проверенным временем брендам. При этом покупателям открывается широкий выбор автомобилей с возможностью найти подходящее сочетание цены, качества и индивидуальных предпочтений. В сервисе Селект мы объединили проверенных автодилеров. Каждый покупатель получает доступ к онлайн-бронированию автомобилей, полной истории их эксплуатации, профессиональной диагностике и персональному сопровождению менеджером Авито Авто. Эдуард Ефремов руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто

Топ-10 авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей по доле в спросе, декабрь 2024 г., Россия, Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена 1 , руб. Toyota Camry 7% 2 600 000 Toyota Land Cruiser 2,8% 4 200 000 Toyota Land Cruiser Prado 2,4% 3 599 000 BMW 5 серия 2,4% 3 290 000 Mercedes-Benz E-класс 2,3% 2 990 000 Toyota RAV4 2,1% 2 600 000 BMW X5 2% 4 300 000 Volkswagen Tiguan 1,4% 2 590 000 Kia Sportage 1,3% 2 190 000 BMW 3 серия 1,3% 2 550 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.