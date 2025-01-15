Toyota Camry – лидер по спросу среди авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей

Среди марок по доле в спросе лидирует Toyota: на авто этого бренда пришлось 17,2% от спроса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (11,7%), BMW (10,9%), Kia (7,8%) и Hyundai (6,1%). На первом месте по доле в предложении также оказалась Toyota: эта марка получила 11,8% от всех объявлений о продаже.
Среди моделей первые три места по спросу заняли представители Toyota. На первой строке – Camry с 7%, на второй – Land Cruiser с 2,8%, а на третьем – Land Cruiser Prado с 2,4%. При этом такую же долю, как и последняя модель (2,4%), получил BMW 5 серии. Замыкает топ-5 Mercedes-Benz E-класса с 2,3% от всего спроса. Наиболее заметную динамику год к году показал Land Cruiser Prado: спрос на него вырос более чем на 30% по сравнению с декабрем 2023 года.
Лидером по количеству объявлений также оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 3,3% от всех объявлений. 1,9% от предложения получила Toyota RAV4, а 1,8% досталось BMW 5 серии. Наиболее динамично в сравнении с декабрем 2023 года выросло предложение на Mercedes-Benz E-класс и Toyota RAV4 – на 56,5%.
Рынок автомобилей с пробегом в премиальном сегменте демонстрирует устойчивость, сохраняя свою привлекательность для взыскательных покупателей. Toyota, Mercedes-Benz и BMW по-прежнему наиболее востребованные марки, что подтверждает высокое доверие покупателей к проверенным временем брендам. При этом покупателям открывается широкий выбор автомобилей с возможностью найти подходящее сочетание цены, качества и индивидуальных предпочтений. В сервисе Селект мы объединили проверенных автодилеров. Каждый покупатель получает доступ к онлайн-бронированию автомобилей, полной истории их эксплуатации, профессиональной диагностике и персональному сопровождению менеджером Авито Авто.
Топ-10 авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей по доле в спросе, декабрь 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена1, руб.
|Toyota
|Camry
|7%
|2 600 000
|Toyota
|Land Cruiser
|2,8%
|4 200 000
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2,4%
|3 599 000
|BMW
|5 серия
|2,4%
|3 290 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|2,3%
|2 990 000
|Toyota
|RAV4
|2,1%
|2 600 000
|BMW
|X5
|2%
|4 300 000
|Volkswagen
|Tiguan
|1,4%
|2 590 000
|Kia
|Sportage
|1,3%
|2 190 000
|BMW
|3 серия
|1,3%
|2 550 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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