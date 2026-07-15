Рестайлинг ×
  • Toyota Crown Crossover готовится к обновлению: первые официальные фото

Toyota Crown Crossover готовится к обновлению: первые официальные фото

15.07.2026 277 0 0
Toyota Crown Crossover готовится к обновлению: первые официальные фото

Ожидается, что посвежевший кросс-седан японской марки ждут не только корректировки во внешности, но и изменения в технике.

История Toyota Crown на сегодняшний день насчитывает уже свыше 70 лет и шестнадцать поколений. Премьера модели нынешней генерации состоялась летом 2022 года: тогда узнаваемое имя было решено присвоить целому семейству автомобилей. Так, предыдущий Краун выпускался только в виде седана и был адресован в основном Японии, тогда как нынешняя линейка является глобальной и включает в себя четыре модели. В семейство входят: обычный седан, его «приподнятая» версия с прибавкой Crossover, паркетник с «фамилией» Sport, а также SUV с прибавкой Estate.

На фото: актуальный седан Toyota Crown Crossover

Теперь появилась официальная информация о том, что кросс-седан готовится к скорому обновлению. Пока что японская компания не вдавалась в подробности о том, какие именно изменения получит четырёхдверка в ходе рестайлинга, но уже опубликовала пару официальных кадров, демонстрирующих корректировки во внешности посвежевшего Toyota Crown Crossover.

Судя по снимкам, основные внешние изменения касаются двухцветного окраса кузова, а точнее, иного распределения участков, окрашенных в контрастные цвета. У автомобиля на фото в чёрном цвете (кстати, в компании утверждают, что оттенок новый) выполнены воздухозаборники, радиаторная решётка, «улыбка», проходящая над головной оптикой, капот, все стойки, включая передние, и покатая крыша, корпуса боковых зеркал, накладки на боковинах и колёсных арках, а также узкая нижняя часть заднего бампера и элемент под тонкой полоской «монофонаря» на слегка пересмотренной корме.

На фото: прототип обновленного седана Toyota Crown Crossover
На фото: прототип обновленного седана Toyota Crown Crossover
1 / 2
На фото: прототип обновленного седана Toyota Crown Crossover
На фото: прототип обновленного седана Toyota Crown Crossover
2 / 2

Напомним, у дебютировавшего в 2022 году кросс-седана стойки крыши были выполнены в основном цвете кузова, имелись серебристые вставки на верхней линии бокового остекления, а также на дверных ручках. А в чёрный цвет были окрашены ещё полностью крышка багажника и боковые элементы, захватывающие края «монофонаря» и полоску в нижней части заднего бампера, где установлены датчики парковки.

На фото: актуальный Toyota Crown Crossover
На фото: актуальный Toyota Crown Crossover
1 / 2
На фото: актуальный Toyota Crown Crossover
На фото: актуальный Toyota Crown Crossover
2 / 2

Сообщается, что в список стандартного оснащения Toyota Crown Crossover в исполнении RS войдут красные тормозные суппорты. В салоне тоже стоит ожидать порцию изменений. Так, «зимний пакет» и подрулевые лепестки вошли в перечень стандартного оборудования, а запасное колесо и цифровое салонное зеркало их списка исчезли. Ещё версиям Z и RS теперь будет положен цифровой ключ.

На фото: салон актуального седана Toyota Crown Crossover
На фото: салон актуального седана Toyota Crown Crossover
1 / 2
На фото: салон актуального седана Toyota Crown Crossover
На фото: салон актуального седана Toyota Crown Crossover
2 / 2

В компании о каких-либо изменениях в технике, которые Toyota Crown Crossover мог бы получить в ходе рестайлинга, пока не рассказали. Однако по данным японского издания Creative Trend, кросс-седан в дальнейшем может получить модернизированную гибридную установку. В её основу также ляжет атмосферник объёмом 2,5 литра, который будет работать в тандеме с более мощным электромотором (на 16 л.с. больше). При этом совокупная отдача системы, как ожидается, вырастет на 5 «лошадок» и составит 239 л.с. Помимо этого, ожидается, что автомобилю увеличат время работы только на электротяге. При этом Toyota Crown RS, вероятно, оставят прежние максимальные 349 л.с.

На фото: актуальный Toyota Crown Crossover RS
На фото: актуальный Toyota Crown Crossover RS
1 / 2
На фото: актуальный Toyota Crown Crossover RS
На фото: актуальный Toyota Crown Crossover RS
2 / 2

Полноценная презентация обновлённого Toyota Crown Crossover пройдёт в середине сентября 2026 года. Цены станут известны позже. Стартовая цена нынешнего кросс-седана в Японии равна 5 150 000 иен (эквивалентно примерно 2,46 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию просят не менее 6 800 000 иен (около 3,25 млн рублей).

седан Япония авторынок новинки рестайлинг Toyota Toyota Crown
Обновлено 16.07.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Куда течет масло и как менять клапан: все, что надо знать о соленоиде VVT Электромагнитный клапан VVT, также именуемый соленоидом VVT, является одним из основных компонентов системы изменения фаз газораспределения. Он подобен регулировщику на скоростном шоссе: ему... 672 1 0 15.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Удовольствие против кредита: спор, который меняет автомобили В автопроме есть один секрет, о котором не принято говорить вслух. Мы все – и журналисты, и блогеры, и производители – продолжаем жить в мире, которого больше не существует. 1258 14 1 13.07.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Toyota Corolla XI Как известно, у нас в России Toyota – больше, чем просто марка. Это почти религия: «Тойоты не ломаются!» А раз так, то и при выборе подержанного автомобиля стоит обратить внимание на этот бр... 4573 1 0 12.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 45585 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43373 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14166 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
14 Удовольствие против кредита: спор, который меняет автомобили
9 Концерн Volkswagen вдвое сократит модельный ряд и хочет закрыть заводы...
2 МЕФТ запускает общественные обсуждения изменений в регулировании такси
Новые комментарии
Change privacy settings