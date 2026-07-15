Toyota Crown Crossover готовится к обновлению: первые официальные фото

История Toyota Crown на сегодняшний день насчитывает уже свыше 70 лет и шестнадцать поколений. Премьера модели нынешней генерации состоялась летом 2022 года: тогда узнаваемое имя было решено присвоить целому семейству автомобилей. Так, предыдущий Краун выпускался только в виде седана и был адресован в основном Японии, тогда как нынешняя линейка является глобальной и включает в себя четыре модели. В семейство входят: обычный седан, его «приподнятая» версия с прибавкой Crossover, паркетник с «фамилией» Sport, а также SUV с прибавкой Estate.
Теперь появилась официальная информация о том, что кросс-седан готовится к скорому обновлению. Пока что японская компания не вдавалась в подробности о том, какие именно изменения получит четырёхдверка в ходе рестайлинга, но уже опубликовала пару официальных кадров, демонстрирующих корректировки во внешности посвежевшего Toyota Crown Crossover.
Судя по снимкам, основные внешние изменения касаются двухцветного окраса кузова, а точнее, иного распределения участков, окрашенных в контрастные цвета. У автомобиля на фото в чёрном цвете (кстати, в компании утверждают, что оттенок новый) выполнены воздухозаборники, радиаторная решётка, «улыбка», проходящая над головной оптикой, капот, все стойки, включая передние, и покатая крыша, корпуса боковых зеркал, накладки на боковинах и колёсных арках, а также узкая нижняя часть заднего бампера и элемент под тонкой полоской «монофонаря» на слегка пересмотренной корме.
Напомним, у дебютировавшего в 2022 году кросс-седана стойки крыши были выполнены в основном цвете кузова, имелись серебристые вставки на верхней линии бокового остекления, а также на дверных ручках. А в чёрный цвет были окрашены ещё полностью крышка багажника и боковые элементы, захватывающие края «монофонаря» и полоску в нижней части заднего бампера, где установлены датчики парковки.
Сообщается, что в список стандартного оснащения Toyota Crown Crossover в исполнении RS войдут красные тормозные суппорты. В салоне тоже стоит ожидать порцию изменений. Так, «зимний пакет» и подрулевые лепестки вошли в перечень стандартного оборудования, а запасное колесо и цифровое салонное зеркало их списка исчезли. Ещё версиям Z и RS теперь будет положен цифровой ключ.
В компании о каких-либо изменениях в технике, которые Toyota Crown Crossover мог бы получить в ходе рестайлинга, пока не рассказали. Однако по данным японского издания Creative Trend, кросс-седан в дальнейшем может получить модернизированную гибридную установку. В её основу также ляжет атмосферник объёмом 2,5 литра, который будет работать в тандеме с более мощным электромотором (на 16 л.с. больше). При этом совокупная отдача системы, как ожидается, вырастет на 5 «лошадок» и составит 239 л.с. Помимо этого, ожидается, что автомобилю увеличат время работы только на электротяге. При этом Toyota Crown RS, вероятно, оставят прежние максимальные 349 л.с.
Полноценная презентация обновлённого Toyota Crown Crossover пройдёт в середине сентября 2026 года. Цены станут известны позже. Стартовая цена нынешнего кросс-седана в Японии равна 5 150 000 иен (эквивалентно примерно 2,46 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию просят не менее 6 800 000 иен (около 3,25 млн рублей).
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