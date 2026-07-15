Toyota Crown Crossover готовится к обновлению: первые официальные фото

Ожидается, что посвежевший кросс-седан японской марки ждут не только корректировки во внешности, но и изменения в технике.

История Toyota Crown на сегодняшний день насчитывает уже свыше 70 лет и шестнадцать поколений. Премьера модели нынешней генерации состоялась летом 2022 года: тогда узнаваемое имя было решено присвоить целому семейству автомобилей. Так, предыдущий Краун выпускался только в виде седана и был адресован в основном Японии, тогда как нынешняя линейка является глобальной и включает в себя четыре модели. В семейство входят: обычный седан, его «приподнятая» версия с прибавкой Crossover, паркетник с «фамилией» Sport, а также SUV с прибавкой Estate.

На фото: актуальный седан Toyota Crown Crossover

Теперь появилась официальная информация о том, что кросс-седан готовится к скорому обновлению. Пока что японская компания не вдавалась в подробности о том, какие именно изменения получит четырёхдверка в ходе рестайлинга, но уже опубликовала пару официальных кадров, демонстрирующих корректировки во внешности посвежевшего Toyota Crown Crossover.

Судя по снимкам, основные внешние изменения касаются двухцветного окраса кузова, а точнее, иного распределения участков, окрашенных в контрастные цвета. У автомобиля на фото в чёрном цвете (кстати, в компании утверждают, что оттенок новый) выполнены воздухозаборники, радиаторная решётка, «улыбка», проходящая над головной оптикой, капот, все стойки, включая передние, и покатая крыша, корпуса боковых зеркал, накладки на боковинах и колёсных арках, а также узкая нижняя часть заднего бампера и элемент под тонкой полоской «монофонаря» на слегка пересмотренной корме.

На фото: прототип обновленного седана Toyota Crown Crossover 1 / 2 На фото: прототип обновленного седана Toyota Crown Crossover 2 / 2

Напомним, у дебютировавшего в 2022 году кросс-седана стойки крыши были выполнены в основном цвете кузова, имелись серебристые вставки на верхней линии бокового остекления, а также на дверных ручках. А в чёрный цвет были окрашены ещё полностью крышка багажника и боковые элементы, захватывающие края «монофонаря» и полоску в нижней части заднего бампера, где установлены датчики парковки.

На фото: актуальный Toyota Crown Crossover 1 / 2 На фото: актуальный Toyota Crown Crossover 2 / 2

Сообщается, что в список стандартного оснащения Toyota Crown Crossover в исполнении RS войдут красные тормозные суппорты. В салоне тоже стоит ожидать порцию изменений. Так, «зимний пакет» и подрулевые лепестки вошли в перечень стандартного оборудования, а запасное колесо и цифровое салонное зеркало их списка исчезли. Ещё версиям Z и RS теперь будет положен цифровой ключ.

На фото: салон актуального седана Toyota Crown Crossover 1 / 2 На фото: салон актуального седана Toyota Crown Crossover 2 / 2

В компании о каких-либо изменениях в технике, которые Toyota Crown Crossover мог бы получить в ходе рестайлинга, пока не рассказали. Однако по данным японского издания Creative Trend, кросс-седан в дальнейшем может получить модернизированную гибридную установку. В её основу также ляжет атмосферник объёмом 2,5 литра, который будет работать в тандеме с более мощным электромотором (на 16 л.с. больше). При этом совокупная отдача системы, как ожидается, вырастет на 5 «лошадок» и составит 239 л.с. Помимо этого, ожидается, что автомобилю увеличат время работы только на электротяге. При этом Toyota Crown RS, вероятно, оставят прежние максимальные 349 л.с.

На фото: актуальный Toyota Crown Crossover RS 1 / 2 На фото: актуальный Toyota Crown Crossover RS 2 / 2

Полноценная презентация обновлённого Toyota Crown Crossover пройдёт в середине сентября 2026 года. Цены станут известны позже. Стартовая цена нынешнего кросс-седана в Японии равна 5 150 000 иен (эквивалентно примерно 2,46 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию просят не менее 6 800 000 иен (около 3,25 млн рублей).