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  • Toyota готовит Aygo нового поколения: ситикар попался на дорожных тестах

Toyota готовит Aygo нового поколения: ситикар попался на дорожных тестах

28.07.2021 34 0 1

Ожидается, что компактный городской автомобиль следующей генерации будет представлен до конца текущего года.

 

Актуальный ситикар японского бренда создан в сотрудничестве с концерном PSA, у него есть братья – Citroen C1 и Peugeot 108. Автомобиль выпускается на чешском заводе и предназначен для Старого Света. По данным сайта Carsalesbase, продажи Toyota Aygo в Европе росли в течение последних нескольких лет, подкосил их только «ковидный» 2020-ый, когда дилеры продали 82 711 машин (почти на 17% меньше, чем в 2019-ом). В текущем году динамика вернулась к «плюсу»: за первые пять месяцев 2021-го было продано 35 647 машин, что на 24% больше, чем в январе-мае 2020 года.

На фото: прототип Toyota Aygo нового поколения 

Отметим, у «французов» преемников не будет: соответствующее решение существовавшая ранее группа PSA (сейчас входит в автогигант Stellantis) приняла ещё в 2018 году. Так что Toyota разрабатывает следующий Aygo самостоятельно. Сейчас проект создания ситикара нового поколения находится на завершающей стадии. Ранее модель видели на зимних дорожных испытаниях, теперь же её тестируют на жарких трассах южной части Европы. Порцией свежих снимков прототипа будущей новинки с нами поделилось испанское издание motor.es.

Автомобиль, попавшийся в объектив фотошпионам, по-прежнему весьма тщательно закрыт с помощью маскировочной плёнки. Известно, что оформление экстерьера будущей модели будет заимствовать часть решений, представленных с помощью прототипа Toyota Aygo X prologue: его компания показала в марте этого года.

В числе особенностей шоу-кара массивные колёсные арки и большие колёса, рейлинги на вогнутой крыше, оптика в виде «подков», экшн-камеры в зеркалах заднего вида, встроенное в задний бампер крепление для велосипеда, полностью стеклянная багажная дверь и «задранные» вверх задние фонари.

Предполагается, что кузов у серийного городского автомобиля окажется почти таким же, как у прототипа. А головную оптику, скорее всего, упростят: вероятно, исчезнут «загогулины». О салоне серийной версии информации пока нет, ожидается, что Toyota поработает над внутренним пространством и оснастит следующий Aygo цифровой «приборкой», современной информационно-развлекательной системой и расширенным комплексом помощников водителю.

Как мы отмечали ранее, в основу нового Aygo ляжет платформа GA-B (создана в рамках «тойотовской» архитектуры TNGA). На этой же «тележке» базируются хэтчбек Toyota Yaris последнего поколения, а также паркетник Yaris Cross. Ранее в компании объявили о том, что новый Aygo предложат только с традиционным ДВС, без различных гибридных довесков – это позволит сохранить привлекательный ценник. Ожидается, что у ситикара следующего поколения останется мотор от предшественника: 1,0-литровый трёхцилиндровый «атмосферник» с отдачей в 72 л.с.

Ожидается, что компактный городской автомобиль следующей генерации будет представлен до конца текущего года. До европейских дилеров Toyota Aygo нового поколения доберётся либо в конце этого, либо в начале 2022 года. Отметим, в России этот городской компакт не представлен, преемник к нам тоже не приедет.

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