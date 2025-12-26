Toyota готовит для автосалона в Токио три концепта на базе кроссовера RAV4

Чем ближе автосалон в Токио, тем больше компаний анонсируют свои новинки, которые будут продемонстрированы в рамках выставки. Официально Toyota пока не рассказывала о своих готовящихся экспонатах, однако завесу тайны приоткрыла Toyota Industries (входит в состав японской корпорации, её основное направление деятельности – производство оборудования и спецтехники). Оказалось, что на стенде марки будут представлены три шоу-кара, в основу которых ляжет кроссовер RAV4.

Одним из них станет Toyota RAV4 Outdoor Style, который базируется на Adventure актуального «Рафика» шестого поколения. В списке отличий от стандартного кроссовера числятся: передний и задний бамперы из некрашеного пластика с ярко оранжевыми буксировочными проушинами, особенная графика на капоте и боковинах, выдающая SUV за любителя приключений, а также дополнительная светотехника в передней части.

Концепт Toyota RAV4 Outdoor Style на базе версии Adventure

Ещё такой концептуальный кроссовер снабдили дополнительным багажником на крыше, различными аксессуарами, которые, вероятно, могут пригодиться в случае отдыха на природе, усиленными брызговиками, а также оригинальными колёсными дисками, обутыми в комплект внедорожных шин Toyo Tires.

На базе «шестого» RAV4 также создан концепт Toyota RAV4 GR Sport, который тоже готовится к презентации в рамках автосалона в Токио (пройдёт в префектуре Тиба с 9 по 11 января 2026 года). В основе этого шоу-кара, что очевидно, лежит модификация GR Sport. В списке отличий от обычного кроссовера в этом исполнении числятся лишь различные оригинальные аксессуары, разработанные спортивным подразделением GR (Gazoo Racing).

Концепт Toyota RAV4 GR Sport с аксессуарами GR

В основе третьего концепта лежит кроссовер Toyota RAV4 предыдущей генерации, который появился в продаже на японском рынке в 2019 году. В основе этого шоу-кара лежит исполнение Adventure рестайлинговой версии этого SUV. Судя по снимкам, этот вариант тоже получит наклейки на кузов, чёрные передний и задний бамперы, внедорожную резину Toyo Tires, багажник на крыше со специальными креплениями, вероятно, для спортинвентаря.

«Половинчатый» концепт на базе «пятого» Toyota RAV4 (версии Adventure)

Напомним, мировая премьера Toyota RAV4 шестой генерации прошла в мае 2025 года: были рассекречены версии кроссовера для Северной Америки и Европы. Позже производитель представил SUV, предназначенный для Австралии, а в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. На домашний рынок эта новинка вышла совсем недавно, на прошлой неделе.

На сегодняшний день кроссовер представлен в Японии в двух версиях, которые отличаются оформлением экстерьера. Цена исполнения Adventure равна 4 500 000 иен (эквивалентно примерно 2,27 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант Toyota RAV4 Z придётся отдать не менее 4 900 000 иен (около 2,48 млн рублей). Позже на рынок выйдут версии с PHEV-установками и модификация GR Sport, старт их производства намечен на конец 2025 финансового года (завершится в марте 2026-го).