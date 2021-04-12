Toyota готовит к дебюту кроссовер, соперниками которого станут Volkswagen ID.4 и Nissan Ariya

Сотрудничество Toyota и Subaru продолжается с 2005 года: тогда Тойота приобрела 9,5% акций компании Fuji Heavy Industries (это бывшее название Субару). Впоследствии этот пакет постепенно увеличивался, сейчас доля Toyota составляет 20% (ей принадлежит пятая часть Субару). Японские компании совместными усилиями разработали новую платформу e-TNGA: как мы сообщали ранее, эта «тележка» ляжет в основу шести новинок, одной из них станет кроссовер Toyota (его ранее анонсировали для европейского рынка).



Toyota намерена представить концепт своего нового паркетника на ближайшем Шанхайском автосалоне (выставка стартует в начале следующей недели). Имя будущей новинки компания по-прежнему не называет, однако известно, что всей линейке электрокаров дали наименование Beyond Zero (в переводе с английского – «за пределами нуля») или BZ.

Пока что компания не показала, как будет выглядеть «электрокроссовер», а лишь подразнила тизером, на котором не полностью видно переднюю часть концепта. Кстати, светодиодная головная оптика будущей новинки не выглядит «футуристично», так что, можно предположить, что этот вариант останется и у серийной версии. По размеру автомобиль будет примерно с RAV4, а в конкуренты на европейском рынке ему записали Nissan Ariya и Volkswagen ID.4.

Тизер нового электрокара Toyota

Судя по тизеру, у шоу-кара традиционная для электромобилей заглушка на месте решётки радиатора, в передний бампер встроен большой воздухозаборник. Логотип, размещённый на капоте, выделен синим цветом. Боковые зеркала обычные (не миниатюрные камеры, которые часто устанавливают на концепты). Информации о салоне будущего паркетника пока нет.



Как мы уже отметили, в основе «батарейного» кроссовера лежит платформа e-TNGA. Эта архитектура очень гибкая: на ней можно создавать автомобили с передним, задним и полным приводом; с различными вариантами электродвигателей и тяговых батарей (их ёмкость варьируется в диапазоне от 50 до 100 кВт*ч). Скорее всего, у версий попроще будет только один электродвигатель, а топовые исполнения предложат с двухмоторными силовыми установками.



Эскиз нового электрического кроссовера Toyota

По предварительным данным, у базовой версии будет 163-сильный электромотор на передней оси. Мощность другого варианта составит 204 л.с. У наиболее богатого исполнения, ожидается двухмоторная установка, совокупная отдача которой составит 217 л.с. Предполагаемый максимальный запас хода – 500 км.

Напомним, у модели Toyota будет «брат-близнец» от Subaru, его имя компания пока также не раскрывает. Не исключено, что Субару назовёт свою модель Evoltis. Между тем, в актуальной гамме японского бренда уже есть SUV с таким наименованием: в Evoltis переименовали большой кроссовер Ascent, предназначенный для южноамериканского рынка. Не исключено, что Subaru будет использовать это имя для обеих моделей.

