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  • Toyota готовит маленький городской кроссовер: первое изображение паркетника BZ1

Toyota готовит маленький городской кроссовер: первое изображение паркетника BZ1

14.01.2022 72 0 0

По предварительным данным, новый субкомпактный электрический SUV японского бренда появится в 2025 году.

 

Японская компания продолжает развивать собственную линейку электромобилей: марка намерена охватить своими «зелёными» моделями все сегменты авторынка. Ранее Toyota представила паркетник bZ4X, созданный в рамках партнёрства с Subaru: оба автомобиля базируются на модульной платформе, которую в Тойоте называют e-TNGA (а в Субару – e-SGP). Серийную версию этого кроссовера, сравнимого по габаритам с RAV4, производитель показал в конце октября прошлого года.

На фото: Toyota bZ4X

Как в компании рассказали ранее, к 2030 году планируется выпустить 13 полностью электрических моделей. Этот план – часть стратегии «Beyond Zero»: напомним, это название призвано подчеркнуть, что у таких машин нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу. С помощью новинок, большая часть которых пока находится в разработке, Toyota планирует оставить за собой место лидера на глобальном рынке, когда электрификация выйдет на более высокий уровень.

Одной из будущих новинок электрической линейки бренда станет субкомпактный городской кроссовер Toyota bZ1. Предполагается, что эта модель станет полностью «батарейной» альтернативой маленькому паркетнику Toyota Aygo X. У этих SUV будут схожи габариты, пропорции и частично дизайн, правда оформление передней части и кормы у новинки, скорее всего, окажется выполненным в новом фирменном стиле, созданном для «зелёного» семейства.

На фото: салон Toyota bZ4X

Официальной информации о том, как будет выглядеть городской паркетник Toyota bZ1 пока нет. Так что у художников есть возможность предложить свои версии экстерьера будущего электрокара. Так, своё видение новинки на суд общественности решил вынести дизайнер испанского издания motor.es.

Рендер Toyota bZ1

Судя по рендеру, у электрокара будет совсем небольшая заглушка на месте традиционной решётки радиатора. Она соединит светодиодные горизонтально вытянутые фары узкой формы. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован довольно крупный воздухозаборник. Ожидается, что несмотря на компактность модели, в салоне будет достаточно места для водителя и пассажиров (этому, вероятно, поспособствует плоский пол).

На фото: Toyota Aygo X

Ожидается, что в основу всех будущих электрокаров Toyota, созданных в рамках проекта Beyond Zero, ляжет платформа e-TGNA. По предварительной информации, городскому паркетнику положены версии только с передним приводом, то есть электромотор будет один и разместят его, соответственно, на передней оси (отдача пока не называется). Маленький кроссовер, вероятно, оснастят батареей с отдачей от 35 до 45 кВт*ч, а его максимальный запас хода, скорее всего, составит около 300 км.

В издании назвали также и примерную цену городского SUV Toyota в Европе: предполагается, что стоимость bZ1 будет варьироваться в диапазоне от 15 тыс. до 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,31 млн – 1,74 млн рублей по текущему курсу). Отметим, старосветский ценник Toyota bZ4X пока не назван, продажи этого «электропаркетника» стартуют в середине текущего года.

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