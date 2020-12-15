Toyota готовится к выпуску нового компактного кроссовера: первое изображение

Две японские компании – Subaru и Toyota – в рамках сотрудничества сейчас занимаются разработкой новых электрических кроссоверов. «Близнецы» должны появиться в продаже в конце 2021-го – начале 2022 года. Премьера предсерийной версии «зелёного» паркетника Тойоты пройдёт в течение ближайших нескольких месяцев. Пока что в компании официально не назвали даже имя будущей новинки.



По данным испанского издания motor.es, Toyota может назвать свой новый кроссовер BZ3. Известно, что производство компактного «электрокросса» наладят на заводе ZEV, который располагается в Японии. Сейчас на площадке продолжается подготовка к выпуску новинок.

Эскиз нового кроссовера Toyota

Пока что в Toyota расщедрились на демонстрацию только одного эскиза будущей новинки. Однако ранее в Сеть успело «убежать» патентное изображение «электрокросса» бренда (его опубликовало издание autoweek.nl). Теперь на основании полученных данных дизайнер motor.es нарисовал свой вариант того, как будет выглядеть Toyota BZ3.

Судя по рендеру, у модели размером с актуальный Toyota RAV4 будет оригинальный дизайн. Фирменных элементов экстерьера почти не наблюдается. В глаза бросается короткий капот с логотипом марки, крупная шестиугольная заглушка на месте традиционной решётки радиатора, узкая светодиодная головная оптика, а также вертикальные ДХО, идущие по бокам вдоль «плавников» на передней части.



Рендер нового кроссовера Toyota

Ожидается, что у кроссовера Toyota будет сравнительно высокий клиренс, кроме того, «внедорожную» внешность создадут за счёт громоздких пластиковых бамперов и порогов, а также «квадратных» форм модели в целом и колёсных арок в особенности. Ожидается, что салон будет полностью новым; внутри хватит места пятерым.

О «начинке» паркетника официально известно лишь то, что в основе лежит новая платформа e-TNGA (разрабатывалась вмеcте с Subaru). Эта модульная «тележка» ляжет в основу машин различных брендов-партнёров Toyota, подойдёт для вариантов с передним, задним, а также полным приводом. Кроме того, она предполагает весьма широкий диапазон мощности электромоторов и ёмкости батарей, которыми будут оснащаться новинки.



По предварительным данным, базовая версия получит один электромотор на передней оси, его мощность, вероятно, составит 163 л.с. Кроме того, в линейке ожидается вариант с 204-сильным электрическим двигателем. Топовому исполнению (BZ3X), скорее всего, достанется полный привод и двухмоторная установка, чья совокупная отдача составит 217 л.с. Питать электромоторы будет литий-ионная батарея, возможно, её ёмкость будет равна 75 кВт*ч. В этом случае максимальный запас хода у модели составит порядка 500 км.



Рендер «близнеца» электрокросса Toyota от Subaru

Предположительно паркетнику придётся побороться за покупателей с другими электрокарами, которые были представлены ранее в этом году. Так, Volkswagen ID.4 показался в сентябре, а Nissan Ariya – в июле 2020-го.

Ранее мы показывали рендерное изображение «близнеца» будущего электрокросса Toyota – «зелёного» паркетника Subaru, который может получить знакомое по другой модели имя Evoltis.

