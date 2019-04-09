Toyota Highlander-2020 вместе с платформой сменил и дизайн. Но пока не очень заметно

Кроссовер четвертого поколения дебютирует уже на следующей неделе. Предполагается, что в основе модели лежит новая архитектура TNGA.

Главным рынком для Highlander являются США, все три предыдущие генерации представляли там. Так что неудивительно, что именно эту страну выбрали и для премьеры нового поколения – модель покажут на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля (по местному времени). Анонсировать свою новинку Тойота решила при помощи необычной инсталляции, созданной художником Майклом Мерфи. На создание этого арт-объекта ушло два месяца: Мерфи выдали рендер машины, ориентируясь на который, он распечатал на 3D-принтере 200 элементов, каждый из них художник раскрасил вручную, затем все детали в строго определенном порядке подвесили к подсвеченной конструкции. В результате мы видим «парящий» силуэт нового Highlander.

По предварительным данным, трехрядный кроссовер сменил платформу от старой Camry на свежую «тележку» архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture, на этой архитектуре базируются все последние модели Toyota, в том числе и Камри новой генерации). На первый взгляд в профиль Highlander-2020 копирует предшественника, однако, стоит приглядеться, и замечаешь еще более массивный передний бампер и новые фары, фонари стали уже. Решетку же наверняка сделали в стиле RAV4 пятого поколения, и, судя по инсталляции-тизеру, до нижней кромки бампера она уже не доходит.

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Двигатели Highlander, скорее всего, достанутся от новой Camry: в Штатах седан доступен с «четверкой» A25A-FKS 2.5 (206 л.с.) и модернизированным 2GR-FKS V6 3.5 (305 л.с.), которые сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». Еще американцы могут купить гибридную «четырехдверку» с 211-сильной установкой, в состав которой входят мотор 2.5 и электродвигатель. Основной передний привод и предлагаемая за доплату муфта подключения задней оси, вероятно, перейдут от прежнего кросса.

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Нынешний вседорожник в США также предлагается с V6 3.5 и 8АКП, на этом двигателе базируется и актуальный гибрид. Базовый же мотор – четырехцилиндровый 1AR-FE 2.7 (188 л.с.), работающий в паре с 6АКП.

В Штатах Toyota Highlander прежнего поколения весьма популярен: в 2018-м продано 244 511 автомобилей (+13%) – это второе место в сегменте (первое – у Ford Explorer) и пятая строчка в личном рейтинге марки (на первом – RAV4, далее идут Camry, Corolla и Tacoma).

1 / 3 Прежний Toyota Highlander 2 / 3 Прежний Toyota Highlander 3 / 3 Прежний Toyota Highlander

На российском рынке Highlander представлен только с полным приводом и мотором V6, дефорсированным до 249 л.с. В прошлом году кросс разошелся по РФ тиражом в 1148 экземпляров (+30%). Тот же Explorer обрел у нас 3804 владельца (+51%). Однако Explorer вместе со всеми остальными легковыми моделями Ford, несмотря на локальную сборку, покидает наш рынок, тогда как импортный новый Highlander (кроссовер производят в США), вероятно, доберется до России. Правда, точные сроки еще неизвестны.