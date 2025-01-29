Toyota Land Cruiser Prado AT37: официальная хардкорная версия с перекроенной рамой

Исландская компания Arctic Trucks подготовила новый Land Cruiser Prado поколения J250 к тяжёлому бездорожью и будет продавать его через дилеров Toyota.

Если российское подразделение Arctic Trucks в силу известных причин п﻿ереключилось на оффроудный тюнинг китайских пикапов и внедорожников, то материнская исландская компания по-прежнему упражняется с лучшими образцами японского, европейского и американского автопрома. Версия AT37 нового Land Cruiser Prado разработана специалистами Arctic Trucks из Исландии и Великобритании совместно с африканским представительством Toyota, при этом продаваться новая модель будет через официальных дилеров Toyota не только в Африке, но и в Европе, Северной Америке и странах Ближнего Востока.

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Объём переделок у версии AT37 внушительный: ради улучшения проходимости под установку новых компонентов подвески переделаны рама и кузов, расширена колея, за счёт смещения назад заднего моста увеличена колёсная база, дорожный просвет вырос на 40 мм до 260 мм. В подвеске установленные закалённы в гонках по бездорожью регулируемые однотрубные амортизаторы с внешними резервуарами от британской компании R53 Engineering, в комплекте с ними идут новые пружины и гидравлические отбойники. Кованые 17-дюймовые колёса Arctic Trucks Heritage обуты в 37-дюймовые «зубастые» шины BFGoodrich модели All-Terrain T/A KO3 либо Mud-Terrain T/A KM3 и оснащены системой регулировки давления. Спидометр заново откалиброван с учётом всех изменений в шасси.

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Другие внешние особенности Toyota Land Cruiser Prado AT37 — это состоящий из 10 деталей widebody-обвес с нарочито угловатыми колёсными арками, мощные алюминиевые пороги с антифрикционным резиновым покрытием, расширенные брызговики и россыпь шильдиков Arctic Trucks AT37 по всему кузову. В заднем бампере имеется скрытое крепление для фаркопа и любого другого навеснового оборудования, которое можно выбрать из списка опций Arctic Trucks либо купить на стороне.

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В салон Toyota Land Cruiser Prado AT37 компания Arctic Trucks положила новые фирменные коврики и заменила стоковый набалдашник селектора АКП на свой собственный. Надписи Arctic Trucks AT37 есть на порогах и передней панели.

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Продажи Toyota Land Cruiser Prado AT37 начнутся во втором квартале текущего года, цена пока не названа, к каждой машине будет прилагаться сертификат подлинности Arctic Trucks. В зависимости от рынка версия AT37 будет предлагаться с любым из доступных для Land Cruiser Prado силовых агрегатов.