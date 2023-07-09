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Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения: новые изображения

09.07.2023 584 0 0

На этой неделе японская компания опубликовала первые тизеры нового внедорожника, который станет наследником нынешнего Land Cruiser Prado. Пользуясь ими, мы решили составить собственное представление о том, как будет выглядеть новинка.

Рамный внедорожник Прадо появился в гамме японского бренда в 1990 году, став доработанной версией модели Land Cruiser 70. Слово Prado имеет испанское происхождение и переводится как «поляна, луг, предгорное ранчо» или «место проведения праздников». Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение внедорожника, которое можно считать долгожителем современного автомобильного рынка, ведь его дебют состоялся в 2009 году. С тех пор модель получила два существенных рестайлинга, последний из которых произошёл в 2017 году. И несколько дней назад появились первые долгожданные тизеры модели следующего поколения, которые позволяют разглядеть некоторые черты будущей новинки.

Рендер нового Toyota Land Cruiser Prado

Как и ожидалось, Прадо станет родственником нового внедорожника Lexus GX, премьера которого состоялась ровно месяц назад. У него точно такие же пропорции, угловатая форма кузова и изогнутая подоконная линия. Скорее всего, боковины у двух внедорожников будут практически одинаковыми, а основные различия сосредоточатся спереди и сзади. На тизерах уже видно, что Land Cruiser Prado получит вертикальную переднюю часть с прямоугольной решёткой радиатора и узкими фарами простой формы. Сзади появятся крупные вертикальные фонари, при этом задние крылья, скорее всего, не изменятся. Наверняка Прадо получит оригинальную крышку багажника, которая может лишиться фирменной светодиодной полосы.

Рендер нового Toyota Land Cruiser Prado

Новый Prado сохранит рамную конструкцию и переедет на платформу GA-F, как и Lexus GX. Моторная гамма также может достаться Тойоте от премиального собрата, который оснащается бензиновым битурбированным V6 3.5 мощностью 354 л.с. (650 Нм) в паре с 10-ступенчатым «автоматом». Также есть гибридная модификация на основе бензиновой «турбочетвёрки» 2.4, она комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Нынешний Land Cruiser Prado
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Нынешний Land Cruiser Prado
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Нынешний Land Cruiser Prado
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Премьера новинки может состояться в течение этого лета.

Напомним, ранее Toyota представила минивэны Alphard и Vellfire нового поколения.     

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